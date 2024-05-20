النشرة: الغارات على الناقورة استهدفت منزلا وفرق الاسعاف توجهت الى المكان

افاد مراسل "النشرة" في الجنوب بأن "الغارات الاسرائيلية على بلدة الناقورة استهدفت منزلا بالقرب من مقر البلدية وتوجهت فرق الإسعاف إلى المكان".

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