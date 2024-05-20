وسائل إعلام إيرانية تعلن وفاة الرئيس إبراهيم رئيسي ووزير الخارجية في حادث الطائرة

الشارقة - اميمة ياسر -

أفادت وكالة "مهر" للأنباء التابعة للحرس الثوري الإيراني، عن وفاة الرئيس إبراهيم رئيسي ووزير الخارجية على متن الطائرة المنكوبة بعد العثور على حطامها.

وأكدت شبكة الإمامة الإعلامية التابعة لمجلس سياسات جمعة الأئمة، وفاة إبراهيم رئيسي ورفاقه ومن بينهم محمد الهاشم ممثل خامنئي في محافظة أذربيجان الشرقية.

وتعد المنطقة التي وقع فيها حادث تحطم مروحية الرئيس، من المناطق الجبلية الصعبة ولها ظروف جغرافية خاصة، وهي منطقة مليئة بأشجار الغابات، كما تتمتع المنطقة بالمنخفضات والمرتفعات والوديان والأسوار الحجرية.

وكانت الظروف الجوية والأمطار ووجود الضباب وانخفاض مستوى الرؤية قد أثرت على عملية البحث، وتقوم الفرق المختصة بالبحث في المنطقة.