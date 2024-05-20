مصر تنعي إبراهيم رئيسي إثر وفاته في حادث الطائرة.. والسيسي يعلن التضامن مع الشعب الإيراني

الشارقة - اميمة ياسر -

نعت جمهورية مصر العربية، بمزيد من الحزن والأسى، الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، ووزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان، ومرافقيهم، الذين وافتهم المنية أمس الأحد إثر حادث أليم.

وقالت رئاسة الجمهورية في بيان لها صباح اليوم الإثنين : "وإذ يتقدم السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، بخالص التعازي والمواساة إلى الشعب الإيراني الشقيق، يدعو الله عز وجل أن يتغمد الرئيس الإيراني الفقيد والراحلين بواسع رحمته، ويلهم أسرهم الصبر والسلوان، معرباً عن تضامن جمهورية مصر العربية مع القيادة والشعب الإيراني في هذا المصاب الجلل".