بعد الإعلان عن وفاة إبراهيم رئيسي.. من هو محمد مخبر خليفة الرئيس الإيراني؟

الشارقة - اميمة ياسر -

يتولى محمد مخبر، النائب الأول للرئيس الإيرانى، رئاسة الجمهورية، ويتمتع بصلاحياته بموافقة المرشد الأعلى، وذلك بعد الإعلان رسميا عن وفاة الرئيس إبراهيم رئيسى، وفقا لما ينص عليه الدستور الإيرانى.

ويشغل "مخبر" منصب النائب الأول للرئيس الإيراني منذ تعيينه في الثامن من أغسطس من عام 2021، بناء على اختيار رئيسي له.

وكان "مخبر" رئيساً للجنة تنفيذ أمر الإمام، وهي مؤسسة غير حكومية مختصة بالشئون الخيرية في الفترة من 15 يوليو 2007 حتى 8 أغسطس 2021.

وشغل "مخبر"، الذي يحمل درجتي دكتوراه في القانون الدولي والإدارة، منصب نائب الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة خوزستان للاتصالات والعضو المنتدب لشركة دزفول للاتصالات ونائب وزير التجارة والنقل لمؤسسة المحرومين ونائب محافظ خوزستان.

وأثار إعلان وفاة الرئيس الإيرانى إبراهيم رئيسي فى حادث تحطم مروحية كانت تقله من إقيلم آذربيجان الشرقية، تساؤلات بين الإيرانيين حول شغور منصب رئيس الجمهورية، ومن يتولى المنصب.

وبالنظر إلى الدستور الإيرانى المادة 131: التى تنص على أنه في حالة وفاة رئيس الجمهورية، أو عزله، أو استقالته، أو غيابه أو مرضه لأكثر من شهرين، أو في حالة انتهاء فترة رئاسة الجمهورية وعدم انتخاب رئيس جديد للجمهورية نتيجة وجود بعض العقبات أو لأمور أخرى من هذا القبيل، يتولى المعاون الأول لرئيس الجمهورية أداء وظائف رئيس الجمهورية، ويتمتع بصلاحياته بموافقة القيادة.

وبحسب الدستور الإيرانى، فإنه يتوجب على هيئة مؤلفة من رئيس مجلس الشورى الإسلامي ورئيس السلطة القضائية والمعاون الأول لرئيس الجمهورية أن تعد الأمور ليتم انتخاب رئيس جديد للجمهورية خلال فترة 50 يومًاـ على الأكثر ـ وفي حالة وفاة المعاون الأول لرئيس الجمهورية أو لوجود أمور أخرى تحول دون قيامه بواجباته، وكذلك فيما إذا لم يكن لرئيس الجمهورية معاون أول، تعين القيادة شخصًا آخر مكانه.

كما تنص المادة 132، خلال الفترة التي يتولى فيها النائب الأول لرئيس الجمهورية أو شخص آخر مسؤوليات رئيس الجمهورية ويتمتع بصلاحياته، لا يمكن استيضاح الوزراء أو حجب الثقة عنهم، ولا يمكن كذلك القيام بإعادة النظر في الدستور أو إصدار الأمر بإجراء الاستفتاء العام في البلاد.