مجلس الوزراء الإيراني: سيتم إدارة شؤون البلاد بالشكل الأمثل بعد وفاة رئيسي

ياسر رشاد - القاهرة - أعرب مجلس الوزراء الإيراني اليوم الاثنين عن تعازيه في وفاة رئيس البلاد إبراهيم رئيسي ومرافقيه في حادث تحطم مروحية كانوا على متنها.

وطمأنت الحكومة الإيرانية، المواطنين - في بيان نشرته قناة (برس تي في) الإيرانية، في نشرتها الناطقة بالإنجليزية - بأنه سيتم إدارة شؤون البلاد بالشكل الأمثل دون أدنى خلل.

وكان رجال الإنقاذ قد عثروا في وقت سابق اليوم على المروحية التي كانت تقل الرئيس الإيراني ووزير الخارجية ومحافظ آذربايجان الشرقية مالك رحمتي، وإمام جمعة تبريز آیة الله آل هاشم وبعض المسؤولين الآخرين.

وقد أعلنت الحكومة الإيرانية عقد اجتماع عاجل اليوم في أعقاب وفاة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي ووزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان في حادث تحطم مروحية كانا على متنها.

وأشارت قناة (برس تي في) الإيرانية، إلى أن الاجتماع سيعقد برئاسة نائب الرئيس محمد مخبر.

وزير خارجية الهند يؤكد وقوف بلاده إلى جانب الشعب الإيراني ويعزي في وفاة رئيسي

أعرب وزير الخارجية الهندي إس جايشانكار، اليوم الإثنين ، عن تعازيه في وفاة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، ووزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان، أمس الأحد، في حادث تحطم المروحية التي كانت تقلهما مع مسئولين آخرين في محافظة "أذربيجان الشرقية" شمال غرب إيران.

وقال الوزير الهندي - في منشور على منصة "إكس" أوردته قناة "إن دي تي في" الهندية في نشرتها الناطقة بالإنجليزية - إنه شعر بصدمة كبيرة عند سماع نبأ وفاة المسئولين الإيرانيين في حادث تحطم المروحية، كما أكد وقوف بلاده إلى جانب الشعب الإيراني في هذا الوقت المأساوي.

وكان نائب الرئيس الإيراني محسن منصوري، قد أعلن، في وقت سابق اليوم الإثنين، وفاة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي ووزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان، في حادث تحطم المروحية التي كانت تقلهما مع مسئولين آخرين في محافظة "أذربيجان الشرقية" شمال غرب البلاد..

ولقي الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي ومرافقون له بينهم وزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان حتفهم في تحطم مروحية كانت تقلهم.



من هو إبراهيم رئيسي؟

ولد إبراهيم رئيسي سنة 1960 في حي نوغان في مدينة مشهد المقدسة، وما إن انتهى من مراحله الدراسية تولى النيابة العامة سنة 1980 في مدينة كرج غرب طهران ثم منصب المدعي العام بكرج في العام ذاته، وفي عام 1985 تولى منصب نائب المدعي العام في طهران.

بعد رحيل الخميني تم تعيين إبراهيم رئيسي في منصب المدعي العام في طهران، وبقي في هذا المنصب من عام 1989 وحتى 1994.

وفى سنة 1994 تولى منصب رئيس دائرة التفتيش العامة في إيران وبقي حتى فيه عام 2004.

كان إبراهيم رئيسي من عام 2004 حتى 2014 المساعد الأول لرئيس السلطة القضائية ومن 2014 حتى 2016 تولى منصب المدعي العام في إيران.

ترشح إبراهيم رئيسي للانتخابات الرئاسية الإيرانية في الـ 6 من أبريل عام 2017 وخسر في السباق الانتخابي أمام حسن روحاني الذي تمكن من الفوز بولاية ثانية.

ترشح مرة أخرى في الانتخابات الرئاسية الإيرانية لعام 2021 وأعلن عن فوزه في 19 يونيو 2021 بنسبة بلغت 62 في المائة من أصوات الناخبين المشاركين و29.77 في المائة من أصوات الناخبين المسجلين.

تولى إبراهيم رئيسي رئاسة إيران في الـ4 من أغسطس عام 2021 وهو الرئيس الثامن للجمهورية الإسلامية الإيرانية.