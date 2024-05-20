وزير النقل السعودي: المملكة تقود تغيراً إيجابياً في قطاع الطيران وتسرع الخطوات لتحقيق الريادة العالمية

ياسر رشاد - القاهرة -

أكد وزير النقل والخدمات اللوجيستية السعودي صالح الجاسر اليوم الاثنين أن القيادة السعودية تقود نموا مذهلا في قطاع الطيران بالمملكة، كما أنها نجحت في الترشح في عضوية مجلس الطيران المدني العالمي.

وقال الجاسر - في كلمته خلال الجلسة الافتتاحية لفعاليات مؤتمر "مستقبل الطيران 2024" برعاية الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود بالرياض - "إن المملكة حققت رقما قياسيا بأكثر من 100 مليون مسافر خلال 2023، كما أنها أكدت أوامر الطلبات لمئات الطائرات من خلال الناقلات السعودية الحالية، وتهدف لعقد شراكات مع القطاع الخاص لتنمية قطاع الطيران".

وأضاف الجاسر - وفقا لما أوردته قناة "الإخبارية السعودية" - أنه تم إطلاق المخطط الرئيسي لمطار الملك سلمان الدولي بالرياض لاستضافة أكثر من 100 مليون مسافر بحلول عام 2030، كما تم فتح مطار البحر الأحمر الدولي، وتوسيع المطارات في جميع أنحاء المملكة، وافتتاح المنطقة اللوجستية الخاصة المتكاملة بالرياض لتأمين كبار المستثمرين العالميين.

وأشار إلى أن وزارة النقل أسست طيران الرياض لربط المملكة بالعالم، لافتا إلى أن المملكة تبحث عن شركاء بالقطاع الخاص لمساعدتها في تحقيق رؤيتها الطموحة.. داعيا المستثمرين والموردين ليكونوا جزءا من نمو قطاع الطيران.

وأوضح أن مؤتمر الطيران يعكس التزام المملكة بإيجاد قيادة فاعلة وعالمية في قطاع الطيران، مشيرا إلى أن نسبة التبادل التجاري في القطاع بلغت عالميا 3% خاصة بعد جائحة كورونا.

وأعرب الجاسر عن فخره باستضافة المملكة أكبر حدث لمفاوضات الشبكة الجوية في التاريخ عبر المنظمة الدولية للملاحة الجوية (الإيكاو) في نوفمبر الماضي بالرياض.

ويستعرض مؤتمر مستقبل الطيران 2024 الفرص الاستثمارية في القطاع بمشاركة أكثر من 120 دولة ويعد منصة لجمع قادة صناعة الطيران في العالم، كما يمهد لتبادل الأفكار لتحديد مسار الطيران المدني العالمي، ومن المقرر توقيع أكثر من 70 اتفاقية بـ 12 مليار دولار خلال المؤتمر.