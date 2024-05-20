مطار العريش الدولي يستقبل 3 طائرات من باكستان والإمارات لصالح قطاع غزة

ياسر رشاد - القاهرة - استقبل مطار العريش الدولي اليوم الاثنين 3 طائرات قادمة من باكستان والإمارات لصالح الفلسطينيين بقطاع غزة .

وقال مصدر مسئول بمطار العريش الدولي - في تصريح صحفي - إن الطائرة الأولى من باكستان وتحمل على متنها 26 طنا من مواد الإغاثة المقدمة من منظمة CRS الكاثوليكية للإغاثة، والثانية من الإمارات وتحمل 23 طنا من مواد الإغاثة المقدمة من الهلال الأحمر الإماراتي، والثالثة أيضا من الإمارات وتحمل على متنها 44 طنا تابعة لمنظمة الأونروا .

وأضاف المصدر أنه تم تفريغ شحنة الطائرات ونقلهما بشاحنات إلى المخازن اللوجستية في مدينة العريش؛ تمهيدا لإدخالها إلي قطاع غزة عن طريق ميناء رفح البري بالتنسيق بين الهلال الأحمر المصري ونظيره الفلسطيني ووكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا).

وأشار إلى أن إجمالي عدد الطائرات حتى اليوم بلغ 767 طائرة، منها 627 طائرة مساعدات، 140 طائرة تحمل وفودا دولية.

الرئيس الفلسطيني يُعزي في وفاة الرئيس الإيراني ووزير خارجيته في حادث طائرة

قدم الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اليوم الإثنين، أحر التعازي والمواساة للجمهورية الإسلامية الإيرانية حكومة وشعبا، في وفاة الرئيس إبراهيم رئيسي، ووزير الخارجية حسين عبد اللهيان، في حادثة تحطم المروحية.

وقال الرئيس الفلسطيني - في بيان: "نتقدم بخالص التعازي والمواساة إلى الشعب الإيراني الشقيق، بوفاة الرئيس الراحل إبراهيم رئيسي، ووزير الخارجية، والوفد المرافق لهما.. داعيا الله عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته، ويلهم أسرهم الصبر والسلوان.

وأكد تضامن دولة فلسطين وشعبها مع القيادة والشعب الإيراني في هذا المصاب الجلل".

جيش الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 26 فلسطينيًا بالضفة الغربية

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، 26 فلسطينيا على الأقل من أنحاء متفرقة بالضّفة الغربية، بينهم أسرى سابقون.

وذكر نادي الأسير وهيئة شؤون الأسرى والمحررين - في بيان مشترك - أن عمليات الاعتقال تركزت في مُحافظتي الخليل، والتي طالت 21 مواطنا بينهم أسرى أفرج عنهم مؤخرا ، وأعاد الاحتلال اعتقالهم، ورام الله والبيرة، رافقها عمليات اقتحام وتنكيل واسعة، واعتداءات بالضرب المبرّح، إضافة إلى عمليات التخريب والتدمير الواسعة في المنازل.

وأضاف البيان أن قوات الاحتلال اقتحمت وفتشت منزل عائلة الأسير إسلام حامد في بلدة سلواد ، وهو معتقل منذ عام 2015 ومحكوم بالسجن لمدة 21 عاما، وذلك ضمنّ سياسة (العقاب الجماعي) الذي يستخدمه الاحتلال بحقّ الأسرى وعائلاتهم.

وأشار البيان إلى أن حصيلة الاعتقالات بعد السابع من أكتوبر، بلغت نحو (8800)، وهذه الحصيلة تشمل من جرى اعتقالهم من المنازل، وعبر الحواجز العسكرية، ومن اضطروا لتسليم أنفسهم تحت الضغط، ومن احتجزوا كرهائن.

عشرات المُستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي

اقتحم مُستوطنون إسرائيليون، اليوم الاثنين، باحات المسجد الأقصى المبارك في مدينة القدس المحتلة، بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

وأفاد شهود عيان، بأن عشرات المستوطنين اقتحموا باحات المسجد على شكل مجموعات متتالية، وأدوا طقوسا تلمودية.

وأشاروا إلى أن شرطة الاحتلال حولت البلدة القديمة من مدينة القدس إلى ثكنة عسكرية، ونشرت المئات من عناصرها في شوارعها، خاصة عند أبواب الأقصى، وفرضت قيودا على دخول المصلين إلى المسجد.

ويقتحم المستوطنون "الأقصى" بشكل شبه يومي، وتزداد وتيرة الاقتحامات وكثافتها خلال الأعياد اليهودية والمناسبات الخاصة بالاحتلال.