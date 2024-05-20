إيران: تعيين علي باقري قائما بأعمال وزير الخارجية

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن المتحدث باسم الحكومة الإيرانية علي بهادري جهرمي تعيين نائب وزير الخارجية علي باقري كني، قائما بأعمال وزير الخارجية؛ في أعقاب إعلان وفاة الوزير حسين أمير عبد اللهيان، إثر تحطم مروحية كانت تقله مع رئيس البلاد إبراهيم رئيسي.

ذكرت ذلك وكالة الأنباء الإيرانية (إرنا)، وأشارت إلى أن باقري قاد المفاوضات الإيرانية في المحادثات غير المباشرة مع الولايات المتحدة الأمريكية حول القضايا النووية وصفقة تبادل السجناء.

وكانت السلطات الإيرانية قد أعلنت وفاة رئيس البلاد إبراهيم رئيسي ووزير الخارجية عبد اللهيان إثر تحطم مروحية كانت تقلهما في محافظة "أذربيجان الشرقية" بشمال غربي البلاد أمس الأحد وأعلن رئيس جمعية الهلال الأحمر الإيراني بير حسين كوليفاند انتهاء عمليات البحث عن ضحايا الحادث وبدء عملية نقل الجثامين إلى مدينة "تبريز" عاصمة محافظة "أذربيجان الشرقية".

وفي سياق متصل وصف الرئيس الصيني شي جين بينج وفاة الرئيس الإيراني المأساوية إبراهيم رئيسي في حادث تحطم المروحية التي كان على متنها مع مسئولين آخرين شمال غرب إيران ب"الخسارة الكبيرة" للشعب الإيراني.

كما أعرب الرئيس الصيني - حسبما نقلت شبكة تلفزيون الصين الدولية (سي جي تي إن) في نشرتها الناطقة بالإنجليزية - عن تعازيه للنائب الأول للرئيس الإيراني محمد مخبر ولعائلة رئيسي والحكومة والشعب الإيرانيين في وفاة رئيس البلاد.

وقال الرئيس الصيني إن رئيسي عمل منذ توليه منصبه من أجل الحفاظ على أمن واستقرار إيران وتعزيز التنمية بالإضافة إلى بذل الجهود لتعزيز الشراكة الشاملة بين بكين وطهران .

كما أعرب أيضا عن تعازيه في وفاة وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان في الحادث ذاته.

وكان نائب الرئيس الإيراني محسن منصوري قد أعلن في وقت سابق اليوم الاثنين وفاة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي ووزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان في حادث تحطم المروحية التي كانت تقلهما مع مسئولين آخرين في محافظة "أذربيجان الشرقية" شمال غرب إيران.

مراسم تشييع جثمان رئيس الجمهوریة ومرافقيه ستقام غدا الثلاثاء في تبريز

قال مدير عام الشؤون السياسية والانتخابات والتقسيمات الوطنية لمحافظة أذربایجان الشرقية "حسن حقیقیان" : ستقام مراسم تشييع جثمان رئيس الجمهوریة آیة الله السید "ابراهیم رئیسي" ومرافقيه غدا الثلاثاء في مدینة تبريز.

وقال "حسن حقيقيان" في مقابلة مع وكالة إرنا، اليوم الاثنين، إن جثث شهداء المروحية التي تحطمت في منطقة ورزقان ینقل حالیا إلى مدینة تبريز، مضيفا: "سيتم نقل جثث الشهداء إلى الطب العدلي".

إيران تعلن الحداد العام 5 أيام على وفاة "رئیسي" ومرافقیه

أعلن المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية الإيرانية، آية الله علي خامنئي، اليوم الاثنين ، الحداد الرسمي العام في البلاد لمدة خمسة أيام؛ على وفاة رئیس الجمهوریة الإيراني إبراهیم رئیسي ووزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان ومرافقیهما؛ في حادث تحطم المروحية التي كانت تقلهم.

ذكرت ذلك وكالة الجمهورية الإسلامية للأنباء (إرنا) .

وأكد خامنئي أن النائب الأول للرئيس الإيراني، محمد مخبر، سيتولى إدارة السلطة التنفيذية، وسيكون أمامه 50 يوما للترتيب لإجراء انتخابات جديدة بالتنسيق مع رئيسي السلطتين التشريعية والقضائية، وفقا لوسائل إعلام رسمية في إيران.

وكانت المروحية التي تقل رئيس الجمهورية قد تعرضت أمس لحادث في طريق العودة إلى مدينة (تبريز) وتحطمت في غابات ديزمار الواقعة بين قريتي اوزي وبير داود بمنطقة ورزقان في محافظة (أذربيجان الشرقية) شمال غربي إيران.

وجرت عمليات البحث والإنقاذ فور وقوع الحادث واستمرت حتى صباح اليوم؛ نظرا للظروف الجوية السيئة والضباب الكثيف ووعورة المنطقة الجبلية.

خامنئي يقدم تعازيه في وفاة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي ويوافق على تولي محمد مخبر منصب الرئيس المؤقت

أعرب المرشد الأعلى في إيران علي خامنئي، عن تعازيه في وفاة الرئيس إبراهيم رئيسي في حادث تحطم المروحية التي كانت تقله في "أذربيجان الشرقية".

كما أعلن خامنئي، بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء الإيرانية /إرنا/، اليوم /الاثنين/، الحداد العام لمدة خمسة أيام، معربا عن حزنه الشديد لوفاة رئيسي والوفد المرافق له في الحادث.

وقدم خامنئي تعازيه للأمة الإيرانية ووافق على تولي نائب الرئيس محمد مخبر منصب الرئيس المؤقت والتعاون مع رئيسي البرلمان الإيراني والسلطة القضائية لتمهيد الطريق أمام انتخاب رئيس جديد خلال الخمسين يوما القادمة.

من جانبه .. أعرب الرئيس الإيراني السابق حسن روحاني عن تعازيه في وفاة الرئيس إبراهيم رئيسي ووزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان في حادث تحطم المروحية التي كانت تقلهما شمال غرب البلاد.

وكان رئيس جمعية الهلال الأحمر الإيراني بير حسين كوليفاند قد أعلن قبل وقت قصير انتهاء عمليات البحث عن ضحايا حادث تحطم المروحية وبدء عملية نقل جثامين الضحايا إلى مدينة "تبريز" عاصمة محافظة "أذربيجان الشرقية".