شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس النواب يستقبل وفداً طلابياً من مدرسة مصر الفرنسية الدولية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فى إطار حرص مجلس النواب على نشر الثقافة البرلمانية بين الطلاب والشباب، استقبل المجلس اليوم، وفداً طلابياً من مدرسة كونكورديا (مدرسة مصر الفرنسية الدولية).

وحضر الوفد جانباً من الجلسة العامة للمجلس للتعرف عن قرب على الدور المنوط بمجلس النواب وآلية المناقشات به، كما تم تنظيم جولة تفقدية للطلاب داخل أروقة المجلس، شملت زيارة المتحف ومكتبة المجلس، وذلك تحقيقاً لرفع الوعى الشبابى والطلابى بواقع العملية التشريعية والحياة السياسية فى مصر.