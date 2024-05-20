شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مجلس النواب يهنئ نادى الزمالك وجماهيره بالفوز بالكونفدرالية الأفريقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعث المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، برقية تهنئة لنادي الزمالك وجماهير الفريق والشعب المصري، بمناسبة تتويج نادى الزمالك ببطولة الكونفدرالية الأفريقية للمرة الثانية في تاريخه، وذلك بعد فوزه على فريق نهضة بركان المغربى - أمس.

وأكد رئيس مجلس النواب، أن هذا الأداء المشرف لفريق نادي الزمالك يعكس صورة مشرفة للرياضة المصرية العريقة ، كما تقدم المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب بخالص التهنئة للجهاز الفني والإدارى واللاعبين متمنياً دوام التوفيق للقلعة البيضاء.