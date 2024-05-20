شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مجلس النواب: نشجع الأندية المصرية لاقتناص البطولات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، الشكر للقطاعات الشبابية والرياضية على الجهود المبذولة فى القطاع الرياضى، قائلا: "سبق وتقدمنا بالتهنئة للنادى الأهلى حال فوزه بالبطولة الإفريقية، وبالأمس هنأنا نادى الزمالك لفوزه ببطولة الكونفدرالية، وأي نادي مصري يحصل على بطولة ليس الأهلى والزمالك فقط سنقدم له التهنئة".

وتابع جبالى خلال كلمته اليوم بالجلسة العامة:" نشجع كل الأندية المصرية لاقتناص البطولات بلا استثناء، وفى القلب وعلى رأسها المنتخبات الوطنية، نشعها جميعا لاقتناص البطولات".