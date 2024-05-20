شكرا لقرائتكم خبر عن وزير المالية للبرلمان: لا نطلب زيادة الاقتراض.. والاقتصاد بدأ يعود لمساره والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إنه لا يطلب من مجلس النواب أن يعطيه موافقة على زيادة الاقتراض، وذلك خلال استعراض أسباب طلب الحكومة الموافقة على مشروع قانون فتح اعتماد إضافى 320 مليار جنيه فى الموازنة العامة للدولة للعام المالى الحالى 2023/ 2024.

وأضاف وزير المالية، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الاثنين: "عندى إيرادات تغطى هذه التكلفة، ولا أطلب من المجلس أن يعطينى موافقة على زيادة الاقتراض".

وتعهد وزير المالية أمام مجلس النواب بتحسن مؤشرات الاقتصاد والأداء المالى الفترة القادمة، وقال: أن الاقتصاد المصرى بدأ يسير فى المسار ويرجع للاقتصاد الكلى استقراره، وسيكون هناك مزيد من فرص العمل، وكان مستهدف فائض أولى 2.5% ولكن نعد المجلس أن تزيد نصف فى المائة، وكذلك زيادة معدل النمو، ونعد المجلس بمؤشرات وأداء مالى أفضل.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالي، اليوم الإثنين، لمناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بفتح اعتماد إضافى فى الموازنة العامة للدولة للعام المالى 2023/2024.