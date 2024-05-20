شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مجلس النواب: مشروع تنمية رأس الحكمة تم بعلم الجهات المعنية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد المستشار حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، أن صفقة رأس الحكمة وقواعد الانتفاع بها تمت تحت بصر وسمع جميع الجهات المعنية بالدولة.

ومن جهته، قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن هناك حتمية لفتح اعتماد إضافى بقيمة 320 مليار جنيه للسنة المالية 2023/2024، وذلك للوفاء بالالتزامات التى وجه بها رئيس الجمهورية بشأن الحماية والرعاية الاجتماعية، ومواجهة التحديات الخارجية سواء الموجة التضخمية، والأحداث الجارية، ورفع أسعار الفائدة، وسعر الصرف مما استوجب حتمية فتح اعتماد إضافى بهذا الرقم الموجه للرعاية والحماية الاجتماعية لتيسير الأعباء عن المواطن البسيط.

وتابع وزير المالية، خلال كلمته اليوم بالجلسة العامة المنعقدة برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس المجلس:" منذ عام 2018 وحتى عام 2022 لم تنحرف الموازنة العامة للدولة نهائيا، على الرغم من جائحة كورونا، بالعكس انخفض عجز الدين وفقا لما ورد بالحسابات الختامية، ولكن آخر عامين هناك تحديات كبيرة، إضافة إلى حزمة كبيرة من الحماية والرعاية الاجتماعية التى وجه بها رئيس الجمهورية، وهو ما استوجب ضرورة الوفاء هذه الالتزامات من قبل الدولة حيال المواطنين".

وأكد وزير المالية:" أن الجيد فى الأمر أننا لن نفترض هذا الحساب الإضافى المزمع فتحه بـ 320 مليار جنيه، مضيفا:" زى ما فيه ظروف استثنائية هناك أيضا إيرادات استثنائية، وبالمناسبة إيرادات صفقة رأس الحكمة أكثر من 320 مليار جنيه".