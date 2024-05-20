شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس النواب يحيل 28 تقريرا للحكومة لتنفيذ التوصيات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن، 28 تقريرًا من لجنة الاقتراحات والشكاوى عن اقتراحات برغبات مقدمة من العديد من الأعضاء إلى الحكومة لتنفيذ ما ورد بها من توصيات.



وتلك التقارير بشأن اقتراحات برغبة لتقديم خدمات أو إزالة معوقات لأهالي الدوائر الانتخابية لهؤلاء الأعضاء وجاءت تلك التقارير كما يلي العضو إبراهيم عويس، بشأن استكمال نقل أصول ملكية الأرض بين وزارة الصحة والسكان، ووزارة المالية لإنشاء مركز طبى بجاردينيا هايتس (أبو الهول سابقًا) بالقاهرة الجديدة على قطعة أرض تابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة – محافظة القاهرة.



-توفير منظار المسالك بمستشفى طيبة التخصصى – مركز إسنا – محافظة الأقصر.

-عمل بروتوكول بين وزارة الصحة والسكان، والجمعيات الأهلية، ومنظمات المجتمع المدني فى تفعيل المستشفيات الحكومية والوحدات الصحية ليعمل بها من يرغب من الأطباء.

-تزويد مستشفى الشيخ زويد بمحافظة شمال سيناء بجهاز إيكو.

-تحويل مستشفى الكبد بمدينة المحلة الكبرى لمستشفى تخصصى – محافظة الغربية.

-الموافقة على رصف الطريق الرابط بين محافظة الدقهلية ومحافظة الشرقية من قرية الشركة (2) وحتى كوبرى أبو غزالة - مركز دكرنس – محافظة الدقهلية.

-عمل نزلة وطلعة عند تقاطع محور شبين الكوم / طملاى مع طريق منوف – محافظة المنوفية.

-رصف مدخلي مدينة السرو الرئيسيين – مركز الزرقا – محافظة دمياط.

-استكمال أعمال الصرف الصحى وتركيب الوصلات المنزلية وربطها على خط الانحدار بالشبكة بقرى (المطيعة – أولاد على – أولاد إبراهيم – قرقارص) التابعة لمركز أسيوط – محافظة أسيوط.

-استكمال رصف وتطوير شارع الزعيم بمركز ومدينة برج العرب من خلال برنامج حياة كريمة – محافظة الإسكندرية.

-الانتهاء من مشروعات الصرف الصحى بقرى ديرب نجم – محافظة الشرقية.

-مد مشروع الصرف الصحى لعزبة لبيب – قرية دكما - مركز شبين الكوم – محافظة المنوفية.

-الانتهاء من أعمال مشاريع الصرف الصحى الجارى تنفيذها على مستوى مركز ومدينة كفر الدوار – محافظة البحيرة.

إقامة شبكة صرف صحي وشبكة مياه الشرب للمساكن والعمارات المقامة على الأرض التابعة للهيئة العامة للإصلاح الزراعي – محافظة البحيرة.



- توصيل خدمة الغاز الطبيعي لبعض قرى مركز شبين الكوم – محافظة المنوفية.

-توصيل خدمة الغاز الطبيعي لقرى مركز المحلة الكبرى - محافظة الغربية.

-تخصيص مقر لخدمة عملاء الغاز الطبيعي بمدينة أبو تيج – محافظة أسيوط.

-إنشاء فروع للجمعيات التعاونية الاستهلاكية الحكومية بجميع المحافظات.

-توفير جميع سبل الإتاحة لأصحاب الهمم وذوي الاحتياجات الخاصة داخل المصالح الحكومية بجميع محافظات الجمهورية.

-إنشاء كوبرى أعلى مصرف الصرف المار بمدينة حوش عيسى محافظة البحيرة أعلى الطريق الدائرى.

-إحلال وتجديد سور مدرسة عثمان بن عفان بجزيرة هيسيا - محافظة أسوان.



-إنشاء مدرسة تكنولوجيا ومعلومات تطبيقية بمركز ومدينة النجيلة بمحافظة مطروح.

-إنشاء مبنى للإدارة التعليمية بمركز أبو المطامير - محافظة البحيرة.

-تعميم رياضة الشطرنج بالمدارس.

-توصيل خطوط تليفونات أرضية لقرية أولاد إلياس بمركز صدفا – محافظة أسيوط.

-مد خدمة الفايبر للتليفونات الأرضية والإنترنت للمناطق المحرومة في قرية منيل دويب – مركز أشمون – محافظة المنوفية.

-استكمال أعمال شبكة كابلات التليفونات بمركز النجيلة – محافظة مطروح.

-إنشاء مبنى بريد بقرية نجع مازن – مركز البلينا – محافظة سوهاج.