شكرا لقرائتكم خبر عن وزير المالية: رغيف الخبز يكلف الدولة 125 قرشًا وبنقول كل حاجة بالورقة والقلم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن هناك ظروفا استثنائية آخر عامين نتيجة التحديات عالمية وتغيرات وأحداث متلاحقة، وموجة تضخمية عالمية كبيرة، وهذا بدوره انعكس على الدولة المصرية، قائلا:" الموازنة العامة للدولة ظلت 4 سنوات من 2018 تحظى بإشادة دولية حيث أكدت التقارير الدولية حينذاك ان السياسية المصرية فى مصر منضبطة على الرغم من الأحداث الجارية حينذاك".

وتابع معيط، خلال كلمته اليوم بالجلسة العامة لـ مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، أثناء مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بفتح اعتماد إضافي بقيمة 320 مليار جنيه للسنة المالية 2023/2024،:" هناك حتمية لفتح هذا الاعتماد للوفاء بالتزامات الدولة حيال المواطن البسيط وتنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية فيما يخص الحماية والرعاية الاجتماعية".

وأشار وزير المالية، إلى ان هناك العديد من الالتزمات، الخاصة بالعلاج مثلا على نفقة الدولة الذي ارتفع من 7 إلى 17 مليار جنيه، وبالمثل رغيف الخبز يكلف الدولة 125 قرشًا ويتم بيعه للمواطن بـ5 قروش، والمستلزمات الطبية وغيرها من المطالب المختلفة فعلى سبيل المثال ايضا لا الحصر جلسة الغسيل الكلوي ارتفعت للضعف تقريبا، متابعا:" مش هقدر أقول مفيش، وبنقول كل حاجة بالجنيه وبالورقة والقلم، مؤكدا ان الحكومة متبعة سياسة ترشيد الإنفاق فيما يخص البابين الثاني والثالث من الموازنة العامة للدولة".