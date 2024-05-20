شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. 24 اقتراحا برغبة لخدمة المواطنين أمام لجنة الشكاوى بمجلس النواب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنظر لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم الإثنين، 24 اقتراحا برغبة مقدمة من النواب بشأن قضايا وخدمات واحتياجات للمواطنين في الوحدات المحلية.



وتنظر اللجنة الاقتراح برغبة المقدم بشأن رصف طريق قرنفيل بداية من كوبري كمارا ماراً بكوبري العرب ماراً بكوبري قرنفيل حتى نهاية المصرف اتجاه أجهور الصغرى – مركز القناطر الخيرية– محافظة القليوبية.



-الاقتراح برغبة المقدم من بشأن توقف بعض القطارات بمحطة كفر الدوار – محافظة البحيرة.

-الاقتراح برغبة المقدم بشأن إنشاء طريق بجوار الطريق الزراعي بجوار نزلة الكوبري العلوي اتجاه القادم من محافظة الإسكندرية إلى محافظة البحيرة.

-الاقتراح برغبة المقدم بشأن إعادة رصف طريق ترعة السلام البر الغربي من محافظة دمياط حتى محور 30 يونيو وتوسعته - مركز ميت سلسيل – محافظة الدقهلية.

-الاقتراح برغبة المقدم بشأن استكمال الأعمال في بعض الكباري – محافظة الدقهلية.

-الاقتراح برغبة المقدم بشأن إنشاء كوبري للمشاة أمام مدرسة مغاغة التجريبية على طريق أسوان الزراعي بمدينة مغاغة – محافظة المنيا.

-الاقتراح برغبة المقدم بشأن إدراج وتطوير ورصف طريق جرجا العسيرات حتى محافظة سوهاج.

-الاقتراح برغبة المقدم بشأن عمل مداخل ومخارج تربط الطريق الدولي بطريق أم زغيو بشارع الإسكندرية مطروح لحل مشكلة التكدس المروري بحي العجمي – محافظة الإسكندرية.

-الاقتراح برغبة المقدم بشأن إقامة ميناء صيد بمدينة عزبة البرج – محافظة دمياط.

-الاقتراح برغبة المقدم بشأن التوسع في المناطق الحرة وإنشاء منطقة حرة تكنولوجية.

-الاقتراح برغبة المقدم من بشأن تركيب الصراف الآلي المعروفة A.T.M للبنك الأهلي المصري وبنك مصر بقرية منية سمنود – مركز أجا – محافظة الدقهلية.

-الاقتراح برغبة المقدم بشأن إدراج ملعب مركز شباب مدينة تمي الأمديد– محافظة الدقهلية ضمن خطة العام المالي 2024/2025.

-الاقتراح برغبة المقدم بشأن إحلال وتجديد أرضية ملعب النجيل الصناعي بمركز شباب مسرع – مركز أسيوط – محافظة أسيوط.

-الاقتراح برغبة المقدم بشأن إحلال وتجديد مركز شباب قرية أبو داود السباخ – مركز تمي الامديد – محافظة الدقلهية.

-الاقتراح برغبة المقدم بشأن استبدال مباني مراكز الشباب القديمة والملغاة لعدم وجود ملاعب لممارسة النشاط بمساحة أكبر خارج الكتلة السكنية.

-الاقتراح برغبة المقدم بشأن إنشاء مركز شباب نجع الملاقط – الصوامعة شرق – مركز أخميم – محافظة سوهاج.

-الاقتراح برغبة المقدم بشأن رفع كفاءة إضاءة الملعب القانوني بمركز شباب الصف – محافظة الجيزة.

-الاقتراح برغبة المقدم بشأن إقامة ملعب قانوني لمركز شباب ميت الشيوخ على أرض تابعة للأوقاف بقرية ميت الشيوخ – مركز فارسكور – محافظة دمياط.

كما تنظر الاقتراحان برغبة المقدمان بشأن:

الأول: إحلال وتجديد المقر الإداري لمركز شباب شمشيرة – مركز فوة – محافظة كفر الشيخ.

الثاني: إحلال وتجديد المقر الإداري لمركز شباب أبو دراز – مركز فوة – محافظة كفر الشيخ.

-الاقتراح برغبة المقدم بشأن إقامة مركز شباب بقرية الجزيرة الغربية على أرض طرح نهر – بمدينة البداري – محافظة أسيوط.

والاقتراحان برغبة المقدمان بشأن:

الأول: إنشاء مركز شباب قرية أبو كريم ومركز شباب نزلة عبد اللاه التابعين لمركز ومدينة ديروط – محافظة أسيوط.

الثاني: إنشاء مكتب بريد بقريتي الحوطا الشرقية – قصر حيدر التابعين لمركز ديروط – محافظة أسيوط.

-الاقتراح برغبة المقدم بشأن إنشاء فرع للبيع بنصف الجملة تابع للشركة المصرية لتجارة الجملة بمدينة البصيلية – مركز إدفو – محافظة أسوان.

-الاقتراح برغبة المقدم بشأن نقل ولاية أرض الشركة المصرية للاتصالات بحي العامرية من الهيئة العامة للإصلاح الزراعي إلى محافظة الإسكندرية لإقامة مشروعات ذات نفع عام.