بعد وفاة إبراهيم رئيسي.. الأزهر يوجه رسالة إلى الشعب الإيراني

الشارقة - اميمة ياسر -

نعى الأزهر الشريف وعلماؤه، بمزيدٍ من الرضا بقضاءِ الله وقدره، ‏الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، والوزير حسين أمير عبد اللهيان، ‏وزير الخارجيَّة الإيراني، ومرافقيهما، الذين وافتهم المنية جميعًا إثر تحطم طائرة مروحية ‏كانت تقلهم.‏

وتقدَّم شيخ الأزهر، في بيان اليوم الاثنين، بخالص العزاء إلى الشعب الإيراني، وإلى أسرة الرئيسِ الإيراني ووزير ‏الخارجيَّة ومرافقيهما، داعيًا المولى -عز وجل- أن يتغمَّدهم جميعًا بواسع رحمته، وأن يلهم أهلَهم وذويهم الصبر والسُّلوان. {إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّاۤ إِلَیۡهِ رَاجِعُونَ}.