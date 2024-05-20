اخبار العالم

بعد وفاة إبراهيم رئيسي.. الأزهر يوجه رسالة إلى الشعب الإيراني

0 نشر
0 تبليغ

الشارقة - اميمة ياسر -   

نعى الأزهر الشريف وعلماؤه، بمزيدٍ من الرضا بقضاءِ الله وقدره، ‏الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، والوزير حسين أمير عبد اللهيان، ‏وزير الخارجيَّة الإيراني، ومرافقيهما، الذين وافتهم المنية جميعًا إثر تحطم طائرة مروحية ‏كانت تقلهم.‏

وتقدَّم شيخ الأزهر، في بيان اليوم الاثنين، بخالص العزاء إلى الشعب الإيراني، وإلى أسرة الرئيسِ الإيراني ووزير ‏الخارجيَّة ومرافقيهما، داعيًا المولى -عز وجل- أن يتغمَّدهم جميعًا بواسع رحمته، وأن يلهم أهلَهم وذويهم الصبر والسُّلوان. {إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّاۤ إِلَیۡهِ رَاجِعُونَ}.

الكلمات الدلائليه
اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا