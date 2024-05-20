حزب الله يقصف مواقع لجيش الاحتلال في ثكنة راميم بـ 7 صواريخ بركان

ياسر رشاد - القاهرة - قصفت المقاومة الإسلامية في لبنان "حزب الله" ظهر اليوم الاثنين مواقع لجيش الاحتلال الإسرائيلي في ثكنة ‏راميم بصواريخ بركان، مؤكدين إصابتها إصابة مباشرة. ‏

وأفادت قناة 12 العبرية، بأن 7 صواريخ إطلاقت تجاه مواقع الجيش الإسرائيلي في راميم بالجليل الأعلى.

وقال حزب الله في بيانا له: دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‏‌‌‌‏والشريفة، إستهدف ‏مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 01:35 من بعد ظهر يوم الاثنين 20-5-2024 ثكنة ‏راميم بصواريخ بركان وأصابوها إصابة مباشرة. ‏