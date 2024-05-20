حزب الله يقصف مواقع لجيش الاحتلال في ثكنة راميم بـ 7 صواريخ بركان

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ياسر رشاد - القاهرة - قصفت المقاومة الإسلامية في لبنان "حزب الله" ظهر اليوم الاثنين مواقع لجيش الاحتلال الإسرائيلي في ثكنة راميم بصواريخ بركان، مؤكدين إصابتها إصابة مباشرة.
وأفادت قناة 12 العبرية، بأن 7 صواريخ إطلاقت تجاه مواقع الجيش الإسرائيلي في راميم بالجليل الأعلى.
وقال حزب الله في بيانا له: دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة والشريفة، إستهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 01:35 من بعد ظهر يوم الاثنين 20-5-2024 ثكنة راميم بصواريخ بركان وأصابوها إصابة مباشرة.