تفاصيل الرحلة الأخيرة للرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي

ياسر رشاد - القاهرة - كشف نائب وزير الخارجية الإيراني، مهدي سفري، تفاصيل الرحلة الأخيرة للرئاسي الإيراني إبراهيم رئيسي إلى أذربيجان، حيث كان ضمن الخليج 365 المرافق له لافتتاح سد قيز في قلعة سي، وكان الخليج 365 موزعا على 3 مروحيات .

وقال مهدي، إنه بعد وصول الرئيس إبراهيم رئيسي، إلى تبريز توجهوا لزيارة سدي خودافرين وقيز قلعة سي الفعالين في المياه الحدودية، والتقوا بالرئيس الأذربيجاني، إلهام علييف، الذي استعرض معلومات بشأن الـ40 ميغاوات الكهرباء المستخدمة من قبل البلدين.

وأضاف، بعد أداء الصلاة في منطقة السد، والانتهاء من اللقاءت الصحفية، استقل الجميع المروحيات في الساعة الواحدة ظهرا، ولم يكن هناك متسع من الوقت لتناول وجبة الغداء، وانطلقت المروحيات الثلاثة رغم أن الطقس كان غائما متجهة إلى مصفاة تبريز

وأوضح، أنه بعد إقلاع المروحيات الثلاث اختفت طائرة الرئيس الإيراني، ثم تلقى الفريق الرئاسي مكالمة من إمام جمعة مدينة تبريز، محمد علي آل هاشم، وأكد لهم أن الأمور ليست بخير، وأنه بحالة صحية سيئة، ويسمع صوت سيارات الإسعاف.

البحث عن الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي

وخلال رحلة البحث عن الرئيس رئيسي، تواصل نائب رئيس الجمهورية الاسلامية الايرانية للشؤون التنفيذية، محسن منصوري، مع أحد ركاب مروحية الرئيس وطاقمها بعد اختفائها، معلنا أن الحادث ليس خطير، وانطلقت وحدات الإغاثة التابعة للهلال الأحمر والجيش والحرس الثوري بتقسيم العمل، للبحث عن الطائرة.

واعلنت إيران صباح اليوم الاثنين، وفاة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي ووزير الخارجية أمير عبد اللهيان وجميع من كانوا على متن طائرة الرئيس وعددهم 9 أفراد.

الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي

وانتُخب الرئيس الإيراني الراحل إبراهيم رئيسي في 2021، وبموجب الجدول الزمني الحالي، من المقرر إجراء الانتخابات الرئاسية في 2025 .

و تنص المادة 131 من دستور الجمهورية الإسلامية، على أنه عند وفاة الرئيس وهو في منصبه، يتولى نائبه الأول المنصب، بتأكيد من المرشد الأعلى، الذي له الكلمة الفصل في جميع شؤون الدولة.

و يتولى مجلس يتألف من النائب الأول لرئيس الجمهورية ورئيس البرلمان ورئيس السلطة القضائية ترتيب انتخاب رئيس جديد خلال مدة أقصاها 50 يوما.