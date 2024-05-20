هيئة الدواء تحذر من عبوات مغشوشة لعلاج الكوليسترول (مستند)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد جمعة:

وجهت هيئة الدواء المصرية، بضبط وتحرير إحدى التشغيلات لدواء يستخدم لعلاج ارتفاع الكوليسترول.

وقالت هيئة الدواء، في منشور حمل رقم 29 لسنة 2024، إن المستحضر يحمل اسم "Ator 10mg" للتشغيلة رقم: 2311410، موضحة أن سبب سحب التشغيلة من الأسواق طبقا لإفادة الشركة حول وجود عبوات مقلدة من الصنف المذكور.

وطالبت هيئة الدواء، بوقف تداول و ضبط وتحريز المستحضر المقلد، مشددة على أن هذا التنبيه خاص بالتشغيلة الواردة في المنشور فقط ولا ينطبق على تداول المستحضر بشكل عام.

وينتمي دواء "اتور" إلى علاجات ارتفاع مستوى الكوليستيرول بالدم، حيث يعمل على خفض الكوليستيرول الضار منخفض الكثافة، ورفع مستويات الكوليستيرول الجيد، ولتقليل خطر الإصابة بالسكتة الدماغية أو النوبة القلبية.