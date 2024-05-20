رئيس البنك الأهلي: حصلنا على 2.6 مليار دولار تمويلات من مؤسسات تمويل دولية للتمويل المستدام في 25 عاما

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال المصري:

قال هشام عكاشة رئيس البنك الأهلي المصري إن البنك حصل خلال آخر 5 سنوات على 1.6 مليار دولار تمويلات من مؤسسات التمويل الدولية لتمويل مشروعات التنمية المستدامة- غير الملوثة للبيئة- من أصل 2.6 مليار دولار تمويلات مستدامة في آخر 25 عاما.

وأوضح خلال كلمته في مؤتمر الميثاق العالمي للأمم المتحدة، أن هذه التمويلات تذهب إلى تمويل المشروعات المستدامة في النشاط الخدمي.

وأضاف عكاشة، أن البنك لديه دور كبير في دعم المسؤولية المجتمعية حيث تبرع بقيمة 5.5 مليار جنيه خلال عامين 2022 و2023 لدعم قطاعات التعليم والصحة وتطوير العشوائيات.

وأشار رئيس البنك الأهلي إلى أن أكبر التحديات التي تواجه التمويل المستدام يتمثل في نقص المعلومات والبيانات الكافية، وتكلفة التمويل بالحصول على تمويل بأسعار فائدة منخفضة.