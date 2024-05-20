جثة عروس مقتولة ومحروقة.. أقارب فتاة المنيا يروون تفاصيل الواقعة (فيديو وصور)

محمد اسماعيل - القاهرة - المنيا - جمال محمد:

أجرى "الخليج 365" بثًا مباشرًا مع أقارب عروس المنيا المقتولة منة الله عرفات، التي عثر عليها مقتولة ومحروقة وملقاة بالمقابر بعد أسبوعين من خطوبتها.

وقال "حسني مصطفى"ابن عم الفتاة المتوفاة،: "منة الله كانت حافظة لكتاب الله زي أبوها وأمها، وكل أخواتها، وتغيبت عصر الثلاثاء اللى فات بعد خروجها من أحد البنوك، لأنها شغالة في شركة خاصة وتتعامل مع العديد من العملاء".

وأضاف مصطفى لـ"الخليج 365"،: "تلقينا اتصالا من سيدة كان معها تلفون بنتنا، وقالت إن منة معها، ولكنها قفلت التلفون بسرعة وأختفت، بعد كدة اكتشفنا إن صفحتها على موقع التواصل فيسبوك تغيرت صورتها بشكل مريب".

وتابعت: "ماشوفناش النوم من وقت اختفاء منة، إلى أن تلقينا اتصالًا يوم السبت بالعثور على جثمان فتاة محروقة وملقاة بمدافن الشيخ عطا، ومن المحتمل أن يكون لابنة عمنا.. في اليوم التاني بعد تحفظ الأمن على الجثمان تعرفنا عليها، وتبين أنها منة".

وبعين باكية، استكمل حسني حديثه عن جثة القتيلة: "كانت منة في حالة صعبة، وتعدى عليها المتهم بالضرب على الرأس، بعدين حرقها".

وكشف حسني أن قوات الأمن القت القبض على أحد الأشخاص ويجرى التحقيق معه حاليًا، وطالب بإعدامه في حالة ثبوت قيامه بارتكاب الواقعة.

تعود أحداث الواقعة إلى تلقى الأجهزة الأمنية بالمنيا، إخطارا بالعثور على جثة فتاة بمقابر الشيخ عطا بمركز بني مزار، بها تشوهات، وعقب نقلها لمشرحة المستشفى، تبين أنها لفتاة تدعى " منة الله رفعت محمد" 25 سنة، ومتغيبة منذ يوم الثلاثاء الماضي.

وكشفت التحريات أن الفتاة مخطوبة منذ اسبوعين تقريبًا، ووفق شهود عيان فإنها تغيبت بعد الخروج من قريتها والذهاب للمدينة لقضاء بعض المتطلبات، ولم تعود للمنزل طوال تلك الفترة إلى أن عثروا عليها مقتولة مساء الأحد.

وجرى التحفظ على الجثة وكلفت إدارة البحث الجنائي بسرعة التحري وكشف ملابسات وظروف الواقعة.

رابط البث المباشر...

اقرأ أيضًا:

جثة عروسة في المقابر.. ماذا جرى في واقعة فتاة المنيا المشوهة والمقتولة؟