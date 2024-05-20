"جاله صرع وأغمى عليه في الغربة".. كيف تلقى خطيب فتاة المنيا نبأ قتلها؟ (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - المنيا - جمال محمد:

كشفت محمد جمال شقيق خطيب عروس المنيا منة الله عرفات، التي عثر عليها مقتولة وملقاة بمدافن منطقة الشيخ عطا الله التابعة لمركز بني مزار شمال محافظة المنيا، كواليس تلقى شقيقه خبر وفاة خطيبته.

وأوضح أن شقيقه دخل في حالة صرع وإغماء، ونُقل إلى أحد مستشفيات السعودية فور تلقيه الخبر، مضيفا: "اخويا خطب منة وهو في السعودية من غير ما ينزل مصر، وكان ناوي يكتب كتابه عليها فى أقرب إجازة ليه".

وأشار إلى أن حالة الحزن خيمت على جميع الأهالي في القرية والمركز ككل، خاصة أن الفتاة كانت محبوبة من الجميع وحافظة لكتاب الله مثل والدها والذي كان يعمل مدير معهد ديني، مطالبا بالقصاص من المتهم بارتكاب الواقعة سريعا، بعد العثور على ذهب خطوبتها بأحد محلات الصاغة وضبط شخص يشتبه في قيامه بارتكاب الواقعة.

وتعود أحداث الواقعة إلى تلقى الأجهزة الأمنية بالمنيا إخطارا بالعثور على جثة فتاة بمقابر الشيخ عطا بمركز بني مزار بها تشوهات، وعقب نقلها لمشرحة المستشفى، تبين أنها جثة " منة الله رفعت محمد" 25 سنة، المتغيبة منذ يوم الثلاثاء الماضي.

ووفقًا لشهود عيان، تغيبت منة بعد الخروج من قريتها والذهاب للمدينة لقضاء بعض المتطلبات يوم الثلاثاء الماضي، ولم ترجع للمنزل طوال تلك الفترة إلى أن تم العثور عليها مقتولة مساء الأحد، وجرى التحفظ على الجثة، وكلفت إدارة البحث الجنائي بسرعة التحري وكشف ملابسات وظروف الواقعة.

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