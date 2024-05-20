حماس: المحكمة الجنائية الدولية تساوي ما بين الضحية والجلاد

محمد اسماعيل - القاهرة - غزة - (د ب أ)

اتهم مسؤول في حماس ، اليوم الإثنين، المحكمة الجنائية الدولية بالمساواة ما بين ما وصفه "الضحية والجلاد" وذلك في أول تعقيب على قرارها إصدار مذكرة اعتقال لثلاثة مسؤولين بالحركة موازاة بإسرائيليين.

وقال المسؤول الذي فضل عدم الكشف عن اسمه لوكالة الأنباء الألمانية (د. ب. أ) إن "اللجنة الدولية تناست بأن الشعب الفلسطيني يتعرض لحرب إبادة منذ عقود طويلة وأن القادة الإسرائيليين ينتهكون كافة القوانين الدولية في الأراضي الفلسطينية".

ويضيف "كيف للمحكمة الدولية التي من المفترض بأنها تنتصر للضحايا أن تساوي ما بين الضحية والجلاد ما بين الفلسطيني الذي يدافع عن أرضه وحقوقه الإنسانية والوطنية والإسرائيلي الذي يمعن في القتل والتدمير والتشريد والتهجير ضد شعبنا".

وجاءت تصريحات المسؤول في حماس ردا عن إصدار المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان قرارا يطالب فيه إصدار مذكرات اعتقال لكل من يحيى السنوار رئيس حماس في غزة وإسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي للحركة ومحمد الضيف رئيس أركان كتائب القسام الجناح العسكري لحماس لما ينسب لهم من دور في ارتكاب "جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية" في هجوم السابع من أكتوبر على إسرائيل.

إلى جانب ذلك، تقدم المدعي العام بطلب للمحكمة بإصدار مذكرات اعتقال ضد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يؤاف جالانت وذلك "لمسؤوليتهم عن جرائم ضد الإنسانية القتل الجماعي والتجويع في قطاع غزة".

وهذه أول مرة يتم إصدار قرار اعتقال بحق قادة من حماس منذ بدء جلسات المحكمة الجنائية الدولية عقب تقديم دولة جنوب أفريقيا قضية ضد إسرائيل لارتكابها جرائم ضد الإنسانية في غزة.