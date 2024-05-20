قتل زوجته وشقيقها وأصاب حماته بطلق ناري.. الجنايات تحدد مصير مواطن أسيوط

محمد اسماعيل - القاهرة - أسيوط ـ محمود عجمي:

أصدرت محكمة جنايات أسيوط، اليوم الاثنين، حكمًا بالإعدام شنقًا على فلاح مصري بعد إدانته بقتل زوجته وشقيقها وإصابة آخرين بقرية عرب الكلابات بمركز الفتح في أسيوط.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد فاروق رئيس المحكمة وعضوية المستشارين وليد محمد شحاتة الرئيس بالمحكمة والمستشارين محمد حسن شلقامي و إيهاب دهيس نائبا رئيس المحكمة وأمانة سر سيد علي بكر وعثمان أحمد عبدالحميد.

تعود وقائع القضية رقم 10743 لسنة 2023 جنايات مركز الفتح إلى ورود بلاغ من الأهالي بقرية عرب الكلابات بإطلاق أعيرة نارية بالقرية ووجود وفيات ومصابين .

انتقل إلى موقع الحادث معاون مباحث مركز شرطة الفتح وتبين من المعاينة والفحص قيام المتهم " فارس .م . ح " 20 عامًا بإطلاق أعيرة نارية صوب زوجته المجني عليها " صابرين . أ . ع " وشقيقها " محمد " مما أسفر عن وفاتهما وإصابة " عفاف . ر . ص " و " صلاح . ف . ع " أبناء عمومة المجني عليها الأولى والثاني أثناء تواجدهما بمنزل عائلتهم .

وتوصلت تحريات المباحث إلى وجود خلافات أسرية بين المتهم وزوجته المجني عليها الأولى على إثرها قامت بترك المنزل والذهاب إلى منزل والديها وقام المتهم بإحضار سلاح ناري بندقية آلية وتوجه إلى منزل المجني عليهما الأولى والثاني وقام بإطلاق أعيرة نارية صوبهما مما أسفر عن مصرعهما وأثناء تواجد المجني عليه الثالث بمسرح الجريمة قام المتهم بإطلاق أعيرة نارية صوبه مما أدى إلى إصابته وأثناء خروج المتهم من المنزل تصادف دخول المجني عليه الرابع فأطلق المتهم صوبه عيار ناري مما أدى إلى إصابته .

واعترف المتهم أمام النيابة العامة بارتكاب الواقعة بسبب خلافات أسرية مع زوجته المجني عليها الأولى والتي تركت على إثرها المنزل وحاول إعادتها ولكنها رفضت العودة معه ورفضت طلبه بأن يرى ابنهما " محمد " مما أثار غضبه وقام بإطلاق أعيرة نارية صوب المجني عليهم .