اقفال 270 محال ومؤسسة يستثمرها ويديرها سوريون بطريقة غير شرعية في جبل لبنان

في اطار الحملة التي تقوم بها المديرية العامة للامن العام على المؤسسات والشركات والمحال التي يديرها ويستثمرها عمال سوريين مخالفون للقوانين. قامت شعبة الامن القومي في جبل لبنان بالتنسيق مع دائرة جبل لبنان الأولى والثانية والمراكز التابعة لهم ،باقفال 270 محال ومؤسسة يستثمرها ويديرها سوريون وذلك باشارة النيابة العامة المختصة في جبل لبنان.

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