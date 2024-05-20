عقيص لباسيل عن تأهيل سوق البلاط بزحلة: نلبي ما تطلبه البلدية تحت سقف القانون بخلاف اسلوب التيار

لفت النائب جورج عقيص، في بيان، الى أن "رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل يطالعنا مؤخرا بسلسلة من التصريحات الغامزة من مبادرة القوات اللبنانية بتأهيل سوق البلاط الاثري في مدينة زحلة، مقارنا بين قدرته على الانجاز والايفاء بوعوده كتيار في منطقة البترون، وبين عدم قدرة القوات اللبنانية على ذلك في زحلة".

وذكّر عقيص باسيل، أن "اسلوب القوات في العمل الانمائي هو الاحتكام الى الصيغ والاجراءات القانونية الرسمية الواجب صدورها عن المراجع المختصة. وعليه، فإنها في زحلة وجمعية CDDG التي ستشرف على اعمال اعادة تأهيل سوق البلاط، تقدما بطلب الاذن من بلدية زحلة بالتأهيل بموجب استدعاء رسمي مرفق بتصاميم المشروع وخرائطه، ودخلتا مع البلدية منذ أكثر من سنة في عملية مراجعة وملاءمة وتقييم وتعديل وفق ما طلبته البلدية".

وأكد أن "الحزب والجمعية لا يزالا في انتظار موافقة المجلس البلدي النهائية، التي تنتظر جلسة حددت في الحادي والثلاثين من هذا الشهر من اجل عرض المشروع وتصاميمه على مالكي الابنية في سوق البلاط".

وشدد على أن "المشروع لا يزال بالتالي في مطبخ البلدية ونحن نلبي ما تطلبه منا هذه الاخيرة تحت سقف القانون، وفي هذا نختلف في الاسلوب مع التيار بلا ادنى شك، وهو الذي لا يزال ربما يعتبر المؤسسات الرسمية في الدولة مراكز حزبية او يخلط بينهما".

وأضاف "نطمئن باسيل ان جمعية cddg جاهزة لتنفيذ اعمال التأهيل وهي مستعدة للمباشرة بها فور صدور قرار البلدية المنتظر، وذلك تحقيقا لمشروع يريده جميع ابناء زحلة لأي حزب او جهة انتموا، وسيوضع هذا المشروع في رصيد الزحليين جميعا وليس فقط مناصري "القوات" منهم".

اما في موضوع مقارنة القدرة على الانجاز والوفاء بالوعود، فأشار عقيص، الى أنه يحضرني فورا وعد الكهرباء 24/24 وقدرة من تولى الوزارة لعقود على الايفاء بالوعد"، متابعاً "لن اتوسع، ولن ازيد انما التمادي في التضليل استوجب مني ما لا احبذه كثيرا في السلوك السياسي الا وهو السجال عندما يفرض علينا فرضا ونحن في خضم ما هو اخطر وأهم".