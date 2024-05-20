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اجتمع رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي مع وفد من "صندوق النقد الدولي" برئاسة إرنستو ريغو قبل ظهر اليوم في السرايا، في حضور مستشاري رئيس الحكومة الوزير السابق نقولا نحاس لمتابعة الاوضاع المالية والاقتصادية والمصرفية في لبنان .
كذلك استقبل ميقاتي السفير البابوي في لبنان المونسنيور باولو بورجيا وجرى عرض للأوضاع العامة والعلاقات بين لبنان والفاتيكان.
بدوره، أشار نقيب المهندسين في بيروت فادي حنا، خلال لقائه ميقاتي على رأس وفد، الى أن "زيارتنا اليوم كانت بروتوكولية بعد انتخابات النقابة الاخيرة، ووضعنا كافة امكاناتنا بتصرف ميقاتي، وسنعمل على فتح صفحة تعاون للمرحلة المقبلة ، كما اننا سنسعى لتحصيل حقوق المهندسين".
وفي السياق، التقى ميقاتي رئيس الاركان في غانا توماس اوبونغ بيبراه على راس وفد عسكري وجرى عرض لنشاط الكتيبة الغانية العاملة في اطار قوات الطوارئ الدولية في الجنوب اضافة الى العلاقات الثنائية.
ووجه ميقاتي برقية الى المرشد الأعلى في إيران السيد علي خامنئي معزيا بوفاة الرئيس الايراني ابراهيم رئيسي ووزير الخارجية حسين امير عبد اللهيان ووفد مرافق في حادث سقوط مروحية امس.
كانت هذه تفاصيل خبر ميقاتي وجّه برقية تعزية الى الخامنئي والتقى وفداً من "صندوق النقد الدولي" والسفير البابوي في لبنان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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