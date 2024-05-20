أعلن الإعلام الحربي في "حزب الله"، أنه "بمزيد من الفخر والإعتزاز، تزف المقاومة الإسلامية الشهيد المجاهد حسين علي علي حسن "أبو علي الكرار" مواليد عام 1989 من بلدة بدنايل في البقاع، والشهيد المجاهد محمد عباس عباس "محمد جواد" مواليد عام ١٩٩٧ من بلدة باريش في جنوب لبنان، واللذين ارتقيا شهيدين على طريق القدس".

كانت هذه تفاصيل خبر "حزب الله" نعى حسين علي حسن من بدنايل ومحمد عباس من باريش لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.