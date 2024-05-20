نظمت المفتشية العامة التربوية ، وقفة احتجاجية، ظهر اليوم امام مبنى التفتيش المركزي- فردان ، وذلك"لشجب الجريمة التي تعرضت لها المفتشة التربوية مهى الخيال من خلال احراق سيارتها في طرابلس لمنعها من متابعة عملها الرقابي. كما وللتأكيد على الاجهزة القضائية والامنية المختصة بضرورة الاسراع في إظهار خيوط هذه الجريمة وكشف الفاعلين والمحرضين صونا لجهاز رقابي دأب على العمل في سبيل الإصلاح التربوي، في كافة مجالاته حفاظا على مستقبل طلابنا الذين يشكلون خشبة خلاص لبنان".
وكانت كلمة النائب اشرف بيضون ندد فيها ب "الفعل الجبان بالاعتداء على المفتشة التربوية مهى الخيال ،واليوم نحن أمام مبنى التفتيش المركزي الذي هو صمام أمان لكل الإدارات التعليمية والتربوية ،ونشدد على دور التفتيش في الرقابة لمنع الفساد الإداري والمالي وغيره ،ولنؤكد وقوفنا دائما إلى جانب الرقابة والتفتيش".
كانت هذه تفاصيل خبر وقفة للمفتشية التربوية امام مبنى التفتيش المركزي احتجاجا على التعرض للمفتشة مهى خيال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.