القيادة تعزّي دولة رئيس السلطة التنفيذية بالإنابة السيد محمد مخبر في وفاة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي ومرافقيه بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية عزاء ومواساة، لدولة رئيس السلطة التنفيذية بالإنابة السيد محمد... جدة : جدة : دوت الخليج 12 ذو القعدة 1445 هـ 12 ذو القعدة 1445 هـ وفاة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي والوفد المرافق له في حادث تحطم طائرة مروحية أعلن نائب الرئيس الإيراني محسن منصوري، وفاة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي والوفد المرافق له في حادث تحطم الطائرة المروحية الذي وقع... طهران: الوكالات طهران: الوكالات 12 ذو القعدة 1445 هـ 12 ذو القعدة 1445 هـ الأمن الفرنسي يتدخل لوقف عنف كاليدونيا عملت قوات الأمن الفرنسية على استعادة السيطرة على الطريق السريع المؤدي إلى المطار الدولي في كاليدونيا الجديدة، التي تشهد أعمال عنف،... أبها: دوت الخليج أبها: دوت الخليج 11 ذو القعدة 1445 هـ 11 ذو القعدة 1445 هـ الجيش الكونغولي يحبط انقلابا فيما أصدرت سفارة الولايات المتحدة في الكونغو تحذيرا أمنيا حثت فيه على توخي الحذر بعد «تقارير عن إطلاق نار»، ذكر جيش الكونغو إنه... أبها: دوت الخليج أبها: دوت الخليج 11 ذو القعدة 1445 هـ 11 ذو القعدة 1445 هـ روسيا تتقدم في أعماق دفاعات أوكرانيا مع استمرار روسيا في هجومها المتجدد، تم الإبلاغ عن مقتل ما لا يقل عن 10 أشخاص في هجمات في شمال شرق أوكرانيا التي مزقتها الحرب، وفي... أبها: دوت الخليج أبها: دوت الخليج 11 ذو القعدة 1445 هـ 11 ذو القعدة 1445 هـ انقسام قادة إسرائيل واحتدام الحرب عبر القادة الإسرائيليون عن انقساماتهم حول من يجب أن يحكم غزة بعد الحرب.ويواجه رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، انتقادات من العضوين... أبها: دوت الخليج أبها: دوت الخليج 11 ذو القعدة 1445 هـ 11 ذو القعدة 1445 هـ سبتمبر موعدا لخروج القوات الأمريكية النهائي من النيجر أفاد بيان مشترك، أن انسحاب القوات الأمريكية من النيجر، بناء على طلب الحكام العسكريين للدولة الواقعة في غرب إفريقيا، بدأ وسينتهي... واشنطن: الوكالات واشنطن: الوكالات 11 ذو القعدة 1445 هـ 11 ذو القعدة 1445 هـ

كانت هذه تفاصيل خبر وزير الخارجية ونظيرته اليابانية يستعرضان هاتفيا العلاقات الثنائية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.