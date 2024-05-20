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القيادة تعزّي دولة رئيس السلطة التنفيذية بالإنابة السيد محمد مخبر في وفاة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي ومرافقيه
بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية عزاء ومواساة، لدولة رئيس السلطة التنفيذية بالإنابة السيد محمد...
وفاة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي والوفد المرافق له في حادث تحطم طائرة مروحية
أعلن نائب الرئيس الإيراني محسن منصوري، وفاة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي والوفد المرافق له في حادث تحطم الطائرة المروحية الذي وقع...
الأمن الفرنسي يتدخل لوقف عنف كاليدونيا
عملت قوات الأمن الفرنسية على استعادة السيطرة على الطريق السريع المؤدي إلى المطار الدولي في كاليدونيا الجديدة، التي تشهد أعمال عنف،...
الجيش الكونغولي يحبط انقلابا
فيما أصدرت سفارة الولايات المتحدة في الكونغو تحذيرا أمنيا حثت فيه على توخي الحذر بعد «تقارير عن إطلاق نار»، ذكر جيش الكونغو إنه...
روسيا تتقدم في أعماق دفاعات أوكرانيا
مع استمرار روسيا في هجومها المتجدد، تم الإبلاغ عن مقتل ما لا يقل عن 10 أشخاص في هجمات في شمال شرق أوكرانيا التي مزقتها الحرب، وفي...
انقسام قادة إسرائيل واحتدام الحرب
عبر القادة الإسرائيليون عن انقساماتهم حول من يجب أن يحكم غزة بعد الحرب.ويواجه رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، انتقادات من العضوين...
سبتمبر موعدا لخروج القوات الأمريكية النهائي من النيجر
أفاد بيان مشترك، أن انسحاب القوات الأمريكية من النيجر، بناء على طلب الحكام العسكريين للدولة الواقعة في غرب إفريقيا، بدأ وسينتهي...
كانت هذه تفاصيل خبر وزير الخارجية ونظيرته اليابانية يستعرضان هاتفيا العلاقات الثنائية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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