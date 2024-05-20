رئيس أركان القوات المسلحة الإيرانية يكلف لجنة للتحقيق في سقوط مروحية رئيسي

ياسر رشاد - القاهرة - كلف رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الايرانية، اللواء محمد باقري، لجنة رفيعة المستوى لفتح تحقيق في حادث سقوط مروحية الرئيس إبراهيم رئيسي، مكونة من طيارين واخصائيين وفنيين .

كشف نائب وزير الخارجية الإيراني، مهدي سفري، تفاصيل الرحلة الأخيرة للرئاسي الإيراني إبراهيم رئيسي إلى أذربيجان، حيث كان ضمن الخليج 365 المرافق له لافتتاح سد قيز في قلعة سي، وكان الخليج 365 موزعا على 3 مروحيات .

وقال مهدي، إنه بعد وصول الرئيس إبراهيم رئيسي، إلى تبريز توجهوا لزيارة سدي خودافرين وقيز قلعة سي الفعالين في المياه الحدودية، والتقوا بالرئيس الأذربيجاني، إلهام علييف، الذي استعرض معلومات بشأن الـ40 ميغاوات الكهرباء المستخدمة من قبل البلدين.

وأضاف، بعد أداء الصلاة في منطقة السد، والانتهاء من اللقاءت الصحفية، استقل الجميع المروحيات في الساعة الواحدة ظهرا، ولم يكن هناك متسع من الوقت لتناول وجبة الغداء، وانطلقت المروحيات الثلاثة رغم أن الطقس كان غائما متجهة إلى مصفاة تبريز

وأوضح، أنه بعد إقلاع المروحيات الثلاث اختفت طائرة الرئيس الإيراني، ثم تلقى الفريق الرئاسي مكالمة من إمام جمعة مدينة تبريز، محمد علي آل هاشم، وأكد لهم أن الأمور ليست بخير، وأنه بحالة صحية سيئة، ويسمع صوت سيارات الإسعاف.