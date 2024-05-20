جالت دورية من مركز الزهراني الاقليمي، بالتنسيق مع دائرة الامن القومي - شعبه الجنوب، على المحلات والمؤسسات التي يديرها سوريون، وبالنتيجة تم اقفال محل حدادة سيارات يديره احد السوريين بطريقة غير شرعية وختمه بالشمع الاحمر في الصرفند، بناء لإشارة المحامي العام الاستئنافي في الجنوب القاضي هاني البرشا.

كانت هذه تفاصيل خبر إقفال محل حدادة سيارات في الصرفند يديره سوري بطريقة غير شرعية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.