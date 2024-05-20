اشار عضو كتلة "الجمهورية القوية" النائب ملحم الرياشي في حديث لـ "النشرة" رداً على سؤال، الى انه "حتى لا يساء الفهم، رئيس حزب القوات سمير جعجع لم يستعمل مصطلح "شيخ المعطلين" عن رئيس مجلس النواب نبيه بري بما خص انتخابات رئاسة الجمهورية، بل "شيخ المهضومين".

كانت هذه تفاصيل خبر الرياشي للنشرة: حتى لا يساء الفهم جعجع لم يستعمل مصطلح "شيخ المعطلين" عن بري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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