"القوات اللبنانية" دانت عملية إطلاق النار التي تعرّض لها بيت الكتائب المركزي

استنكرت الدائرة الإعلامية في حزب "القوات اللبنانية" عملية إطلاق النار التي تعرّض لها بيت الكتائب المركزي في الصيفي مساء أمس الأحد والتي يُفهم منها بانها رسالة سياسية وجهّت بالحديد والنار، وتدين "القوات" هذه الأعمال التي يراد منها إبقاء لبنان ساحة فوضى وفلتان، وتدعو القوى الأمنية إلى تعقُّب الفاعلين وتوقيفهم ومعرفة هوية الجهة التي تقف خلفهم.

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