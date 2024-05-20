تمكن جهاز مكافحة التهريب في إدارة حصر التبغ والتنباك اللبنانية "الريجي" من ضبط كميات كبيرة من المصنوعات التبغية المهربة والمعسل المهرب بنتيجة عملية دهم في حارة حريك، في إطار جهود "الريجي" المتواصلة في هذا المجال. كذلك ضبطت "الريجي" مركبة "فان" مخصصة لتوزيع المطبوعات للمعسل المزور في منطقة السانت تريز. وسطّر جهاز مكافحة التهريب في "الريجي" محاضر ضبط بالمخالفين ينظر فيها القضاء المختص.

كانت هذه تفاصيل خبر "الريجي" ضبطت منتجات تبغية مهربة ومزورة في حارة حريك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.