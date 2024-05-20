بلدية زحلة رعت نشاطا بيئيا تخلله غرس 30 شجرة ارز حملت اسماء المدارس والجمعيات

تحت عنوان " بيئتك بيتك… خليها نظيفة " وبمناسبة يوم البيئة العالمي ، واليوم العالمي لصحة النبات ، وتطبيقا لاهداف المؤسسة الروتارية ، وتحت رعاية بلدية زحلة معلقة وتعنايل وحضور رئيسها اسعد زغيب ، وبدعم من محافظ المنطقة الروتارية ٢٤٥٢ بشار الحداد نظم نادي روتاري زحلة كابيتول ، حركة شباب الشرق ونادي روتاراكت زحلة كابيتول نشاطا بيئيا تخلله تنظيف المنطقة الحرجية المقابلة للبارك البلدي " حرج الصنائع " وغرس ثلاثين شجرة ارز حملة أسماء المدارس والجمعيات المشاركة في النشاط .

هذا وشارك بالنشاط طلاب المدارس الخاصة والرسمية : الثانوية الانجيلية زحلة، المدرسة الارمنية الانجيلية عنجر ، الكلية الشرقية الباسلية ، ثانوية القلبين الاقدسين زحلة الراسية ، ثانوية مار يوسف للراهبات الانطونيات زحلة كسارة ، المدرسة الوطنية الاميركية ، مدرسة السلام للآباء الانطونيين ، مدرسة القديسة ريتا ، تكميلية راهبات القلبين الاقدسين زحلة المعلقة، ثانوية زحلة الرسمية ، الصليب الأحمر اللبناني قسم الناشئين والشباب ، الدفاع المدني اللبناني ، جمعية كفى ، جمعية حماية ، جمعية نسروتو ، كشافة المحبة فوج الكرمة ، جمعية اللقاء البيئي راشيا ، جمعية رسالة المرأة الخيرية ، شرطة بلدية زحلة معلقة وتعنايل ، وحضره مدراء المدارس ، اهالي الطلاب وعدد كبير من الزحليين .

وفي كلمة لرئيس بلدية زحلة معلقة وتعنايل توجه فيه للطلاب داعيا اياهم للمحافظة على نظافة مدينتهم ، محيطهم وبيئتهم مشيرا الى ان البلدية تحرص دائما وبالشراكة مع المجتمع المدني ، الاندية والجمعيات الى زيادة المساحة الخضراء وتنفيذ المشاريع التي تهدف وتصب بهذه الغاية . موجها نداء لطلاب المدارس كونهم يمثلون مستقبل المدينة داعيا اياهم الى حب الوطن وحب مدينتهم والمحافظ عليهما . هذا وشكر ناديي روتاري وروتاراكت زحلة كابيتول وحركة شباب الشرق ، على النشاط النوعي الذي نفذوه ودورهم الناشط في المدينة.

بدوره تحدث مؤسس نادي روتاري زحلة كابيتول ورئيس حركة شباب الشرق طوني ابونعوم شاكرا البلدية على تعاونها وبصورة خاصة رئيسها اسعد زغيب الداعم الاول للانشطة في المدينة ، كما وشكر ادارات المدارس على تعاونها والجمعيات على دعمها ، وتوجه بالشكر الى محافظ المنطقة الروتارية ٢٤٥٢ بشار حداد لدعمه هذا المشروع ولانه منح موضوع البيئة في سنته مساحة واسعة ، وعمل على نشر الثقافة البيئية بين الاندية الروتارية . مشيرا الى ان الصحة السليمة ناتجة عن البيئة السليمة وكما نحافظ على نظافة بيتنا علينا المحافظة على بيئتنا . مشددا على ان اليوم واضافة الى حملة التنظيف سيتم غرس ثلاثين شجرة ارز سوف تحمل كل شجرة منها اسم المدارس و الجمعيات المشاركة وسوف يطلق على المساحة المزروعة اسم " حديقة المدارس " الزحلية والجمعيات وسيعمل نادي روتاري زحلة كابيتول وحركة شباب الشرق على متابعة تلك الحديقة سواء اكان لجهة صيانتها وتطويرها وجعلها مقصد للزحليين والطلاب .

تخلل النشاط البيئي محطات توعية حول المخدرات ، حماية الاطفال ، العنف ، مشاكل وسائل التواصل الاجتماعي ، الصحة الجلدية ، فرز النفايات ، وغيرها وذلك مع جمعيات متخصصة : اللقاء البيئي راشيا ، الدكتور اوسب دمرجيان ، جمعية نسروتو ، جمعية حماية ، جمعية كفى .

في ختام النشاط تم توزيع دروع تكريمية حملت شكل شجرة العائلة دلالة على اهمية المشروع وشموليته حيث كرم كل من : رئيس بلدية زحلة معلقة وتعنايل المهندس اسعد زغيب ، محافظ المنطقة الروتارية ٢٤٥٢ بشار حداد ، مدير عام مصلحة الأبحاث العلمية الزراعية ميشال افرام والدكتور اوسب دمرجيان . كما وزعت شهادات المشاركة على المدارس الخاصة والرسمية المشاركة ، الاندية والجمعيات ، الصليب الأحمر اللبناني ، والدفاع المدني اللبناني والذي كان له دورا كبيرا في انجاح هذا النشاط حيث عمل وبمساعدة الطلاب على تنظيف المنحدرات الحرجية الصعبة مستعينا بالحبال .