رحمة قدّم التعازي للسفير الإيراني في لبنان: نتمنى أن تستمر إيران بمواجهة ما يعترضها من تحديات

تقدم النائب السابق ​اميل رحمة من السفير الإيراني في لبنان مجتبى اماني، بأحر "التعازي واصدقها على استشهاد الرئيس الإيراني حسن رئيسي، ووزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان واعضاء الوفد الذين كانوا في صحبة الرئيس، ونتحد بالحزن والألم مع الأشقاء في طهران على هذه الخسارة الجسيمة".

ولفت رحمة، الى أننا "نسأل الله أن يتغمد الشهيد الرئيس حسن رئيسي، والوزير عبد اللهيان واعضاء الوفد، بواسع رحمته ويسكنهم فسيح جناته ،نتمنى للجمهورية الاسلامية في إيران أن تتجاوز هذه الفاجعة وأن تستمر ثابتة الخطى في مواجهة ما يعترضها من تحديات، وقيادة شعبها إلى الاستقرار والازدهار".