حزب الله: استهدفنا موقع الراهب وثكنة زبدين وحققنا إصابات مباشرة

اعلن الاعلام الحربي في حزب الله، في بيان انه "دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة والشريفة، إستهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 01:25 من بعد ظهر يوم الاثنين 20-5-2024 موقع الراهب بالأسلحة المناسبة وحققوا فيه إصابات مباشرة".
وفي بيان آخر، اعلن الحزب انه "دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة والشريفة، إستهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند السعة 01:30 من بعد ظهر يوم الاثنين 20-5-2024 ثكنة زبدين في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بالقذائف المدفعية وأصابوه إصابة مباشرة.
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