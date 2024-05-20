حزب الله: استهدفنا موقع الراهب وثكنة زبدين وحققنا إصابات مباشرة

اعلن الاعلام الحربي في حزب الله، في بيان انه "دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‏‌‌‌‏والشريفة، إستهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 01:25 من بعد ظهر يوم الاثنين 20-5-2024 موقع الراهب بالأسلحة المناسبة وحققوا فيه إصابات مباشرة".

وفي بيان آخر، اعلن الحزب انه "دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‏‌‌‌‏والشريفة، إستهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند السعة 01:30 من بعد ظهر يوم الاثنين 20-5-2024 ثكنة زبدين في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بالقذائف المدفعية وأصابوه إصابة مباشرة.