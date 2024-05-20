ارتفاع شهداء غزة إلى 35562

ارتفع عدد الشهداء الفلسطينيين في عدوان الاحتلال الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة لليوم 227 على التوالي إلى 35562 شهيداً، والجرحى إلى نحو 79652 جريحاً، معظم الضحايا من النساء والأطفال.

وأفادت الصحة الفلسطينية، أن 106 فلسطينيين استشهدوا خلال الساعات 24 الماضية، وأصيب 176 بجروح في القصف الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة، مؤكدة وجود عشرات الشهداء تحت المنازل المدمرة لم يتم انتشالهم لكثافة القصف من الاحتلال الإسرائيلي.