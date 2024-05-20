ارتفاع شهداء غزة إلى 35562

وأفادت الصحة الفلسطينية، أن 106 فلسطينيين استشهدوا خلال الساعات 24 الماضية، وأصيب 176 بجروح في القصف الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة، مؤكدة وجود عشرات الشهداء تحت المنازل المدمرة لم يتم انتشالهم لكثافة القصف من الاحتلال الإسرائيلي.
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