وزير النقل التركي: نظام الإشارة لمروحية رئيسي لم يكن مفعّلاً أو لم تكن تمتلكه

ذكر وزير النقل التركي عبد القادر أورال أوغلو، اليوم الاثنين، أن نظام الإشارة للطائرة الهليكوبتر التي تحطمت وهي تقل الرئيس الإيراني ووزير الخارجية أمس الأحد لم يكن مفعلا أو أن الطائرة لم يكن لديها مثل هذا النظام.

وأضاف «لكن (نعتقد) أن نظام الإشارة لم يكن مفعلا على الأرجح لسوء الحظ أو أن الطائرة الهليكوبتر لم يكن لديها نظام الإشارة هذا، لأن الإشارات لم (تظهر هذه المرة)».