حزب الله يقصف المرج بالصواريخ

ياسر رشاد - القاهرة - قصفت المقاومة الإسلامية في لبنان حزب الله، موقع المرج بالصواريخ.

وقال حزب الله في بيان له: دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‏‌‌‌‏والشريفة، استهدف ‏مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 05:00 من بعد ظهر يوم الاثنين 20-5-2024 موقع ‏المرج بالأسلحة المناسبة. ‏

كما استهدفت المقاومة اللبنانية، عند الساعة 04:50 من بعد ظهر يوم الاثنين 20-5-2024 ‏موقع جل العلام بالأسلحة الصاروخية وأصابوه إصابةً مباشرة. ‏

وعند الساعة 04:15 من بعد ظهر يوم الاثنين 20-5-2024 ‏موقع المطلة بالأسلحة المناسبة. ‏