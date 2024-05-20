اخبار العالم

حزب الله يقصف المرج بالصواريخ

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

ياسر رشاد - القاهرة - قصفت المقاومة الإسلامية في لبنان حزب الله، موقع المرج بالصواريخ.

 

 وقال حزب الله في بيان له: دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‏‌‌‌‏والشريفة، استهدف ‏مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 05:00 من بعد ظهر يوم الاثنين 20-5-2024 موقع ‏المرج بالأسلحة المناسبة. ‏

 

كما استهدفت المقاومة اللبنانية، عند الساعة 04:50 من بعد ظهر يوم الاثنين 20-5-2024 ‏موقع جل العلام بالأسلحة الصاروخية وأصابوه إصابةً مباشرة. ‏

وعند الساعة 04:15 من بعد ظهر يوم الاثنين 20-5-2024 ‏موقع المطلة بالأسلحة المناسبة. ‏

 

الكلمات الدلائليه
أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا