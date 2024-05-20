قرار من القضاء بحق موظفة سكبت مياهًا مغلية على تلميذة مدرسة فيصل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- صابر المحلاوي:

حددت محكة جنح العمرانية جلسة 12 يونيو المقبل لنظر أولى جلسات محاكمة موظفة شئون إدارية متهمة بسكب مياه مغلية على وجه التلميذة كارولين مرقس داخل مدرسة بمنطقة فيصل ما أدى لإصابتها بحروق.

وانتهت نيابة العمرانية من التحقيقات بإحالة الموظفة المتهمة إلى المحاكمة الجنائية أمام محكمة الجنح بتهمة الإصابة الخطأ نتيجة سكب المياه المغلية على التلميذة المجني عليها.

واستمعت النيابة خلال التحقيقات لأقوال الطفلة المجني عليها وقالت:"كنت واقفة مع أصحابي في فناء المدرسة وفوجئت بمياه مغلية نازلة عليا وبسرعة حطيت إيدي على وشي وكنت أشعر بوجع شديد".

وأضافت: "إدارة المدرسة أخدتنى على طول على الدكتورة اللي في المدرسة وحطتلى كريم للحروق وبعدها طلعت عند مكتب المديرة ثم توجهنا الى القسم أنا وبابا وماما".

وواجهت النيابة الموظفة المتهمة بأقوال الطفلة التي قالت إنها ألقت مياها ساخنة من "ترمس شاي" لكنها نظرت بالأسفل أولًا قبل الواقعة.