وزير الخارجية يعزي نظيره الإيراني المكلف

أجرى وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، اليوم، اتصالاً هاتفياً، بوزير خارجية إيران المكلف علي باقري كني. وعبر وزير الخارجية خلال الاتصال، عن بالغ التعازي وصادق المواساة في وفاة الرئيس الإيراني الدكتور إبراهيم رئيسي، ووزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان ومرافقيهم، معبراً عن تضامن المملكة مع حكومة وشعب الجمهورية الإسلامية الإيرانية الشقيق.



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