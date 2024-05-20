شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الأوقاف يكشف سبب عدم تعيين من نجحوا في اختبارات مسابقة الأئمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، أنه بالنسبة لمسابقة الأئمة والأوقاف، فإن من نجحوا في اختبارات الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة واجتازوا الكشف الطبي تم تعيينهم بالفعل، ومن نجحوا في اختبارات "التنظيم والإدارة" ولم يعينوا هم من لم يجتازوا الكشف الطبي.

وقال وزير الأوقاف خلال اجتماع لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، برئاسة الدكتور علي جمعة: "لما بدأ الإعلان وبدأنا نعلن، أكدنا أن عملية الامتحانات والدرجات المنوط بها كاملا هو الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وهو المنوط بتشكيل كل اللجان، وطلبت يكون هناك نخبة من علماء الأزهر نظرا لأن وظيفة الإمام طبيعة خاصة جدا، وننسق مع الأزهر الشريف لأننا جميعاً مؤسسة واحدة هى الأزهر الشريف وتندرج تحتها توزيع المهام على الجهات".

وتابع وزير الأوقاف: "القائم على وضع الأسئلة أستاذ من جامعة الأزهر وليس إمام بالأوقاف، والامتحانات تمت بشفافية ونزاهة، ومرت بمراحل إلكترونية حتى لا يكون هناك تدخل بشري، لو حاصل على 50% في العام وراسب في الانجليزي مش مشكلة ونعطيه دورات، لو كمبيوتر مفيش مشكلة ونعطيه دورات كمبيوتر، يهمنى الثقافة الإسلامية واللغة العربية، ولو حتى راسب لغة عربية نعمله دورات في اللغة العربية لكن لن نتنازل عن المكون الشرعي، والجهاز لن يتنازل عن الجدارات السلوكية، وننسق مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ولا نعمل بشكل منعزل".



وأكد الوزير "أعلنا أن هؤلاء من نجحوا في الاختبارات واجتازوا الكشف الطبي، ذوي الاحتياجات كشفنا لهم كشف ونأخذهم لأن لهم حماية قانونية وبتم تعيينهم بجوار منازلهم، واللى نجحوا حوالى 724 في المرة الثانية وحاليا في الاختبارات الطبية، وعدد منهم عينوا في القضاء ومعيدين في الجامعات، وتم التوافق مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة على عمل إعلان بالعدد المتبقي والدرجات الخالية، بحيث يكون الإعلان الأخير في يناير المقبل، وممكن يكون الإعلان الجديد لأكثر من 2000، ونحن أكثر حد يهمه التعيين".

وواصل: "طلبنا إن جميع المتقدمين نعملهم دورات تدريبية للدفعة الجديدة التي ستدخل في يناير لتدريبهم على الامتحانات، وأؤكد مجدداً أن من نجحوا ولم يتم تعيينهم لم يجتازوا الكشف الطبي، ومن تم تعيينهم بالفعل اجتازوا الكشف الطبي، ومن نجحوا فى الامتحانات التحريري والشفوي بالجهاز وأرسلناه للكشف الطبي 724 في الإعلان الثاني".



وأكد عدد من النواب مقدمي طلبات الإحاطة أنه كان يجب الإعلان عن النتيجة بعد إجراء الكشف الطبي، وليس قبله.

واستطرد: وزارة الأوقاف ستوافيكم بخطاب رسمي بأن كل من اجتازوا الاختبارات كلها العلمية والطبية تم تعيينهم، والكشف الطبي فيه أكثر من نوع كشف ويجب اجتيازها جميعاً"، لافتاً من لم يوفق ولم يجتاز الاختبارات له الحق أن يتقدم في يناير القادم، وتابع: كنا قد أعلنا عن رفع السن 5 سنوات.



جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، برئاسة الدكتور على جمعة، رئيس اللجنة، وبحضور الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، والدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، لمناقشة طلبات الإحاطة المقدمة من النائبة إحسان شوقي عبدالسلام، بشأن مصير الناجحين في مسابقة وزارة الأوقاف لعام 2022، والنائبة أمل مصطفى عصفور، بشأن تضارب الأعداد التي أعلنت عنها وزارة الأوقاف بشأن التعيين في وظيفة إمام وخطيب ومدرس، والنائبة أمل سلامة أحمد، بشأن أزمة مسابقة الألف إمام التي أجرتها وزارة الأوقاف عام 2022، والنائب محمد عبد الحكيم أبو زيد، بشأن عدم التعاقد مع الناجحين في مسابقة الأئمة، والنائب زكى عباس عبد الظاهر، بشأن عدم التعاقد مع الناجحين في اختبارات المسابقة التي أعلنت عنها وزارة الأوقاف للتعاقد مع ألف إمام لعام 2022.

كما تناقش اللجنة طلبات إحاطة مقدمة من النائبة سكينة عبد السلام سلامة، بشأن أزمة عدم إتمام التعاقد مع كامل أعداد الناجحين بمسابقة تعيين 1000 إمام منذ عام 2022 وحتى الآن، والنائبة نجلاء محمود أحمد، بشأن التعاقد مع ألف إمام وخطيب ومدرس، وتم إعلان نجاح بعض المتقدمين ولم يتم التعاقد معهم، والنائب هاني مصطفى خضر، بشأن عدم تعيين الناجحين في مسابقة وزارة الأوقاف لشغل وظيفة إمام وخطيب.