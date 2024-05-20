شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الشباب يعلن استضافة مصر المؤتمر الدولي للكشافة بحضور الأمم المتحدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، خلال اجتماع لجنة حقوق الانسان بمجلس النواب برئاسة النائب طارق رضوان، أن هناك اهتماما كبيرا بملف الكشافة، معلنا استضافة مصر المؤتمر الدولى للكشافة بحضور أمين مساعد الأمم المتحدة، وهو أكبر تجمع تسويقي.



جاء ذلك خلال مناقشة اللجنة البرلمانية، طلبات إحاطة بشأن ضعف دور وزارة الشباب والرياضة فى نشر الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان فى مراكز الشباب.

وأعلن الوزير تعقيبا على النائب أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، بشأن توسيع تجربة برلمان الطلائع والشباب، وتطويره إلى نموذج محاكاة الأمم المتحدة لإثراء المعرفة فى ملفات دولية للشباب والنشء، تبنى مقترح نموذج محاكاة للأمم المتحدة، قائلا: سيتم البدء فى الترتيبات الخاصة به فورا.

وأوضح الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، أن نموذج الأمم المتحدة سبق وتم العمل عليه، حيث تم إيفاد عدد من الشباب إلى الأمم المتحدة، وتم تطوير قدرات الشباب فى هذا الشأن، لافتا إليالبدء فورا فى نموذج محاكاة رابع للأمم المتحدة، لاسيما وأن مصر تمتلك علاقات طيبة مع المؤسسات الدولية.

وفيما يتعلق بالتطوع، أكد وزير الشباب أن هناك اتحاد للتطوع، من أجل تعظيم الاستفادة من قدرات الشباب المصري.

وأشار وزير الشباب، إلى تنظيم العديد من الحملات التوعوية فى العديد من الملفات الخاصة بالاسرة بالاشتراك مع عدد من الجهات المعنية، فضلا عن مبادرات التصدى للشائعات.

وكشف وزير الشباب، إنشاء 148 حمام سباحة ضمن خطة تطوير مراكز الشباب، مؤكدا أن الممارسة الرياضية حق لكل مواطن.

واستعرض الدكتور أشرف صبحي، خلال الاجتماع من خلال فيلم تسجيلى جهود وحدة حقوق الإنسان وتكافؤ الفرص فى وزارة الشباب والرياضة، وكذلك الجهود المتعلقة بالاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.

وانتقد طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، تركز أنشطة وحدة حقوق الإنسان فى وزارة الشباب بالمحافظات التى يسهل الوصول إليها.

وتسائل رضوان، عن محافظات الصعيد من الجهود التى تقوم بها الوحدة؟، مطالبا كذلك بأهمية الترويج لهذه الجهود باستخدام الوسائل التكنولوجية الحديثة مثل قنوات الواتس آب وغيرها.

وطالب النائب أبو العلا، وكيل اللجنه، بكشف إنجازات وحدة حقوق الإنسان بالوزارة بعد إنشاؤها، وخصوصا ما يتعلق بملف ذوى الإعاقة، مشددا على ضرورة استغلال الإجازة الصيفية فى مراكز الشباب لدعم الشباب نحو العمل الأهلي.

من جانبها طالبت النائبة فاطمة سليم، عضو مجلس النواب، بضرورة التركيز على محافظات الصعيد فى أنشطة مراكز الشباب.

وأشارت النائبة، إلى تراجع أوضاع مراكز الشباب فى محافظات الصعيد، مستشهدة بما يحدث فى مراكز بنى سويف، والذى يعانى من عدم كفاءة الإنشاءات.

ولفتت فاطمة سليم، إلى غياب الأنشطة الخاصة بالسيدات فى مراكز الشباب وتحديدا فى محافظات الصعيد، مطالبة كذلك بضرورة الاهتمام بتوفير أنشطة لذوى الاحتياجات الخاصة.

من جانبه عقب الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، مطالبا النائبة بتقديم تقرير بشأن مراكز الشباب فى محافظة بنى سويف، بشأن اتخاذ ما يلزم بتوفير الاحتياجات المطلوبة.

وأكد وزير الشباب والرياضة أنه قام بزيارة كل المحافظات، قائلا: " مفيش خرم إبرة فى الصعيد إلا زرته"، مشيرا إلى أعمال التطوير التى تشهدها مراكز الشباب.