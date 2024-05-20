شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على شروط الانضمام للتحالف الوطني للعمل الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ التحالف الوطنى للعمل الأهلي التنموى نشاطه فى مارس 2022 وقدم خدمات كثيرة للفئات الأولى بالرعاية؛ واستفاد منه أكثر من 20 مليون مواطن؛ حيث استطاع تحقيق خدمات عديدة للفئات الأولى بالرعاية والتى بلغت أكثر من 25 مليون مستفيد بمساعدات غذائية بكافة أنواعها، و5 ملايين مستفيد من الخدمات الصحية بجانب إتاحة 40 ألف فرصة عمل لذوى الإعاقة، ودعم طلاب الجامعة غير القادرين وكذلك سداد ديون الغارمات وإطلاق مبادرة ازرع والتى استهدفت 100 ألف من صغار المزارعين لزراعة 150 ألف فدان، وإعادة بناء عدد من مساكن غير القادرين، كل هذا بتكلفة تخطت الـ 12 مليار جنيه، هذا إلى جانب المجهودات الإغاثية فى مصر وخارجها لدعم الأشقاء فى فلسطين منذ بدء العدوان الإسرائيلى على قطاع غزة، ومن قبلها دعم الأشقاء السودانيين جراء الحرب الأهلية الدائرة فى السودان.

وحدد قانون التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى فى المادة (5) شروط وآليات الانضمام للتحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى، والتى نصت على أنه يجوز أن ينضم إلى التحالف أى من مؤسسات المجتمع الأهلى المصرية وغيرها من الكيانات العاملة فى مجال العمل الأهلى الخاضعة لأحكام قانون تنظيم العمل الأهلى الصادر بالقانون رقم 149لسنة 2019، كما يجوز أن يضم التحالف الأشخاص الاعتبارية العامة أو أى من الوحدات التابعة لها، والتى يصدر بتحديدها قرار رئيس الجمهورية ويكون من بين أغراضها المساهمة فى تنمية القيم الإنسانية والمجتمع.