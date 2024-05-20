شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة الصحفيين تعلن نتيجة مسابقة جوائز الصحافة المصرية بعد قليل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعلن نقابة الصحفيين، بعد قليل، نتيجة مسابقة جوائز الصحافة المصرية لأفضل الأعمال الصحفية عن مسابقتي عامي (2022/ و2023) والتى شملت 10 فروع عامة، و11جائزة خاصة.

وكانت نقابة الصحفيين أعلنت من قبل الشروط العامة أن يكون المتقدم عضوًا بالنقابة فى جدولى تحت التمرين، أو المشتغلين، وأن يكون المتقدم مسددًا للاشتراك السنوى للنقابة، وألا يكون قد وقعت على المتقدم عقوبة تأديبية من بين المنصوص عليها فى قانون النقابة خلال السنوات الثلاث السابقة على ترشحه أو تقدمه للمسابقة، وألا يكون المتقدم عضوًا بمجلس النقابة فى توقيت الترشح، أو التقدم لنيل جوائز الصحافة، موضحة أن جوائز الصحافة المصرية تمنح لأعضاء النقابة، الذين يتقدمون بأنفسهم للمسابقة بأعمال صحفية متميزة، نشرها خلال الفترة المحددة للتقدم للترشح، وفى حالة المواد المتتابعة الخاصة بتغطية موضوع واحد يعتد بتاريخ نشر آخر هذه المواد.