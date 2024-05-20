شكرا لقرائتكم خبر عن التحالف الوطنى قدم دعما غذائيا لـ25 مليون مواطن وتصدى للبطالة باحترافية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قدم التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، خدمات عديدة غيرت حياة العديد من الأسر المصرية، فقد أولى هذا الكيان العظيم، اهتمام بالغ للمحافظات النائية التى عانت من الإهمال على مدار العقود الماضية، لكن على مدار العامين الماضيين تغيرت أحوال هذه المناطق التى كانت غائبة عن الدعم والمساندة، فقد عادت من جديد إلى دائرة الاهتمام والرعاية.

ومن أهم الجهود التى حققها التحالف الوطنى لملايين المصريين، تقديم الدعم لـ25 مليون مواطن بمساعدات غذائية، وعلى صعيد الرعاية الصحية فقد استقبل التحالف 5 ملايين مواطن فى مستشفيات ومراكز طبية مملوكة لمؤسساته المختلفة.

كما عكف التحالف على مواجهة البطالة من خلال توفير 39500 فرصة عمل، من خلال المشروعات الصغيرة والمتوسطة وبالأخص مشروعات رؤوس الماشية وذلك فى إطار التمكين الاقتصادي.



وأنفق التحالف الوطنى 12 مليار جنيه خلال 10 أشهر، وذلك من أجل مساعدة 30 مليون مواطن، فقد بلغ متوسط تكلفة الخدمة المقدمة للفرد إلى 400 جنيه، أما متوسط الخدمات المقدمة للأسرة فتصل إلى 2000 جنيه مصرى، مما يبرهن على دقة هذا الكيان وقدرته على حوكمة أوجه إنفاق أموال الجمعيات ووصول الخير للأسرة الأولى بالرعاية.