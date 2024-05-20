شكرا لقرائتكم خبر عن أبرز أنشطة التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى وجهوده فى جميع المجالات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت دراسة للمركز المصرى للفكر والدراسات أنه تعد أنشطة التحالف الوطنى للعمل الأهلى والتنموى على الصعيد السياسى، والاجتماعى، والاقتصادى، والتنموى، مؤشرًا إيجابيًا نحو خلق نهج تشاركى يعزز التعاون بين القطاع العام والخاص ومنظمات المجتمع المدنى نحو تضافر مؤثر للجهود بما يحد من ازدواجية المعايير، وتداخل المهام.

وأضافت الدراسة، أن مستقبل تطور أدوار هذا التحالف ما زالت فى حاجة إلى هيكل تنظيمى واضح يحدد المهام والمسؤوليات، وخطة معلنة وشاملة للأنشطة الاقتصادية والسياسية على وجه التحديد، وبالأخص ما يتعلق بأدوار منظمات المجتمع المدنى فى دعم قوى المجتمع بالمحليات.